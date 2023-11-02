CHP'de kurultaya saatler kala Özgür Özel'e bir il başkanlığından daha destek

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’in genel başkanlık için yarışacağı kongreye 48 saatten az bir süre kala bir il başkanlığından daha Özgür Özel’e destek açıklaması geldi.

KAYNAK: DHA
CHP'de kurultaya saatler kala Özgür Özel'e bir il başkanlığından daha destek

CHP Karaman İl Başkanı Recai Evcen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 38'inci Olağan Kurultay'da genel başkan adayı Özgür Özel'i destekleyeceklerini açıkladı.

zgurozel.jpgCHP, 4-5 Kasım tarihlerinden 38'inci Olağan Kurultayını yapacak. CHP Karaman İl Başkanı Recai Evcen de kurultay öncesi genel başkan adaylarından Özgür Özel'i destekleyeceklerini açıkladı.

"KARAMAN İL ÖRGÜTÜ DEĞİŞİM OLMASI GEREKTİĞİNE DAİR GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARMIŞTIR"

Evcen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

''Kongreler sürecinde örgütümüz ile birlikte hareket edeceğimize yönelik söz vermiştik. Cumhuriyet Halk Partisi 38’inci Olağan Kurultayımız için Merkez, Ermenek, Sarıveliler, Ayrancı, Kazımkarabekir ilçelerimiz ile örgüt toplantıları gerçekleştirdik. (Başyayla ilçemizdeki yoğun elma toplama dönemi nedeniyle sadece ilçe başkanımız ile görüşme yaptık) Örgüt toplantılarımızda görüş belirtmek isteyen her üyemize süre sınırı koymadan konuşma imkanı verdik. Toplantılar sonucunda, Cumhuriyet Halk Partisi Karaman Örgütü, partide bir değişim olması gerektiğine ilişkin görüş birliğine varmıştır. Kurultay sonucunda kim genel başkan seçilirse seçilsin partimiz adına canla başla çalışacağımızın sözünü verme ile birlikte, örgütümüzün kararını yerine getirmek için Karaman İl Başkanı olarak CHP 38. Olağan Kurultayında Grup Başkanımız ve genel başkan adayımız Sayın Özgür Özel'e destek verme kararı aldım.''

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