CHP’de ‘ön seçim’ dalgası. Kerimoğlu: Ayağa kalkıyoruz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP’de ‘ön seçim’ dalgası. Kerimoğlu: Ayağa kalkıyoruz

İstanbul’da ‘Özgür İrade, Güçlü Örgüt, Demokratik Tüzük Çalıştayı’nda bir araya gelen CHP’liler ‘ön seçim’ çağrısında bulundu. Eski Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Cesurlar bir adım öne çıksın’ sözlerine atıfta bulundu, ‘Öne çıkıyoruz, ayağa kalkıyoruz’ mesajını verdi.

CHP İstanbul İlçe örgütü üyeleri, Avcılar’da “Özgür İrade Güçlü Örgüt Demokratik Tüzük Çalıştayı”nda bir araya geldi. Önseçim Talebi, Delegelik Sistemi, Gizli Oy, Açık Tasnif Kuralı, Aktif Üye – Pasif Üye, Seçme Ve Seçilme Hakkı, Finansman, Üç Dönem Kuralı, Genel Sekreterlik, MYK’nın Oluşumu, Etik Kurul konularında 10 maddeden oluşan Tüzük önerisi çalıştayı Avcılar’da kapalı salon toplantısıyla yapıldı.

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Feramuz Öztürk başkanlığındaki çalıştayı, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Hasan Babacan, eski CHP Avcılar İlçe Başkanı Erhan Bozan, CHP Başakşehir İlçe Örgütü Üyeleri Banu Korkmaz Çelik ve Ayşe Kayım Bakır’dan oluşan divan yönetti.

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Eski Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, çalıştayda yaptığı konuşmada ‘parti içi demokrasi’ vurgusu yaptı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gelecek tüzük kurultayıyla ilgili “Cesurlar bir adım öne çıksın” sözlerine atıfta bulunan Kerimoğlu, “Bir adım öne çıkıyoruz, ayağa kalkıyoruz” ifadeleriyle partililere seslendi.

Kerimoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Çalıştayda emeği geçen herkesi kutluyorum. Yaklaşık iki aydır partide emeği geçmiş arkadaşlarımızla yaptığımız bu çalışmayı sizlerin onayına sunmadan da basına, il başkanlığına, genel merkeze gönderebilirdik. İstedik ki, tüzüğümüzü örgütümüzün huzurunda sizlerle değerlendirelim, buradan çıkan bir onayla partimizin yetkili kurullarına teslim edelim.

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‘AYAĞA KALKIYORUZ’

Önceki Genel Başkanı’mız Kemal Kılıçdaroğlu “Cesurlar bir adım öne çıksın” dedi. Cesurlar, bir adım öne çıkıyoruz ve ayağa kalkıyoruz. CHP’de demokratik bir tüzük, üyenin hakkının korunması, belediyelerin vesayetinin önüne geçilmesi için mücadele ediyoruz.”

‘ÖN SEÇİM’ TALEBİ OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Kerimoğlu’nun coşkuyla karşılık bulan sözlerinin ardından çalıştayın 10 maddelik sonuç bildirgesi oy birliğiyle kabul edildi. Bildirgede, seçimlerde adayların zorunlu ön seçim yoluyla belirlenmesi talebi ilk sırada yer aldı. Diğer yandan delegelik sistemi, oy kullanımı, üyelik tanımı, parti içi seçme ve seçilme hakkı, mali disiplin, üç dönem kuralı, genel sekreterlik ve etik kuruluna ilişkin talepler belirtildi.

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