CHP'de seçim hazırlığı. Harekete geçildi

Araştırma şirketlerinin yaptığı anketlerde AKP'nin önünde yer alan CHP'de tek hedef tek başına iktidar olmak. Asgari ücretli ve emeklilerin açlıkla boğuşması ve sorunlarına çözüm üretilmemesi anket sonuçlarına da yansıyor.

CHP hemen hemen tüm anketlerde AKP'nin bir kaç puan da olsa önünde yer alması partinin örgüt ve partiler arasında adeta erken seçim havası estiriyor. Emeklileri kalesi olarak gören ve emekli oylarının yüzde 70'ini alan AKP onların dertlerine derman olamayınca, son anketlerde oyları CHP'ye kaydı.

Yarı aç yarı tok yaşayan emekliler, oylarının CHP'ye kaymasında geçim derdi kadar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun onlara sahip çıkması da etken oldu.

Asgari ücretliler ile emekliler "Bize şimdiye kadar hiç kimsenin sahip çıkmadığı kadar sahiplendiler. Ödeyemediğimiz faturaların ödenmesini, kaynamayan boş tencerelerin içinin yemekle doldurulması gibi bizim için hayati önemli olan noktalara parmak bastılar. Bize zam diye sadaka verenlere artık verecek oyumuz yok" dediler.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), yerel seçim neticelerini değerlendirmek üzere il danışma kurulu toplantıları yapılıyor. Bu toplantılarda parti üyeleri, seçim sonuçlarının doğru okunması gerektiğini ve bu başarının iktidar değişimine dönüştürülmesi gerektiğini vurguluyor.

Partililer ise "Başarı önemli fakat yeterli değil, seçime bugünden hazır olmalıyız" mesajı veriyor.

Parti içerisinde, üye sayısının artırılmasının önemi vurgulanırken, önümüzdeki seçimlerin Türkiye için bir dönüm noktası olacağına dikkat çekiliyor. Parti kurmayları, daha dinamik bir yapı oluşturulması gerektiğini ve bu yönde çalıştıklarını belirtiyor.

Ayrıca, parti üyeleri, toplumsal sorunların gündeme getirilmesi için yapılan tematik mitinglerden memnuniyetlerini ifade ediyorlar.

Ekonomik koşullar sebebiyle iktidarın dört yıl süresini tamamlayamayacağına dair bir beklenti içinde olan parti üyeleri, erken seçime hazır olunması gerektiğini vurguluyor.