CHP’de ‘seçimsiz kurultay’ iddiası. Kulislerden sızdı

Değişim tartışmalarının yaşandığı CHP ile ilgili kulislerden yeni bir iddia geldi. Buna göre partide ‘seçimsiz kurultay’ ihtimali konuşuluyor.

Birgün gazetesinden Nurcan Gökdemir’in haberine göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerel seçimde yeniden aday olacağını açıklaması CHP Genel Merkezi’nde memnuniyetle karşılandı. Parti kulislerinde Kılıçdaroğlu’nun kurultayda yeniden Genel Başkan olarak seçileceği konuşuluyor.

‘SEÇİMSİZ KURULTAY’ İDDİASI

CHP kulislerinde konuşulan en çarpıcı iddia ise ‘seçimsiz kurultay oldu. Birgün’de yayınlanan kulis haberinde ‘seçimsiz kurultay’ tartışması ile ilgili şu ifadeler yer aldı:

“Kurultay sürecinde yaşanacak tartışmaların partiyi zayıflatacağı görüşünden hareketle seçimsiz bir kurultay yapılarak sadece program ve tüzük değişikliğinin tartışılmasından yana görüşler de ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu’nun genel başkan adayı olmamasına karşı bir jest yaparak seçimli kurultayı yerel seçim sonrasına erteleyebileceği ihtimalinin göz ardı edilmemesini savunanlar var. İmamoğlu’nun açıklaması ile önemli bir aşama geride bırakıldı ama bundan sonrasının nasıl şekilleneceği de en az bunun kadar önemli. Parti içi hesaplar, delege yapısı kadar güç birliği ya da ittifak yapılanmaları da CHP’nin kurultay öncesi yol haritasını şekillendirecek. “