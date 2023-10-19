CHP'de şok iddia: Mahmut Tanal, Ali Mahir Başarır'a yumruk salladı. Açıklama geldi

CHP'de kurultay öncesi imza çalışmaları devam ederken, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a hakaret ederek yumruk atmaya çalıştığı iddia edildi. Olayla ilgili Tanal'dan açıklama geldi.

CHP'de şok iddia: Mahmut Tanal, Ali Mahir Başarır'a yumruk salladı. Açıklama geldi

CHP’de 4-5 Kasım'da yapılacak kurultay öncesi sinirler gerildi. Genel başkan adaylığı için imza tartışmalarında yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Altan Sancar'ın haberine göre, CHP’de kurultay için Meclis Genel Kurulu’nda imza toplanması ve Whatsapp grubunda bu duruma Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın itiraz etmesi üzerine Mahmut Tanal'ın, Başarır’a yönelik fiziki müdahalede bulunduğu ve hakaret ettiği öne sürüldü.

İmza toplandığı bilgisinin ortaya çıkması üzerine CHP’den bazı isimler ve Başarır, “Genç ve yeni vekiller kendilerini baskı altında hisseder” diyerek itiraz etti.

YUMRUK SALLADI İDDİASI

WhatsApp grubundaki yazışmaların basına sızmasını da gösteren Başarır’a ve ailesine yönelik ağır ifadeler kullanan Tanal, Başarır’ın göğsüne yumruk salladı. Sesleri duyan Meclis polisi de olay yerine gelse de tartışmanın vekiller arasında olduğunu görünce olaya müdahale edemedi. Olay partililerin araya girmesi ile sona erdi.

Olayla ilgili Mahmut Tanal, X hesabından bir açıklama yayınladı. Tanal, tartışma ve gerilimin yaşanmadığını ifade etti.

Tanal'ın açıklaması şu şekilde:

"Grup Başkanvekilimiz ve Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır ile aramızda kurultay sürecine ilişkin bir tartışma ve gerilim yaşanmıştır. Ancak Şahsımız ve aile şerefimiz üzerine karşılıklı hakaret kesinlikle olmamıştır. Paylaşımınızda yer alan “Ali Mahir Başarır’ın şahsına ve ailesine yönelik ağır ifadeler kullandığım” iddiası, külliyen yalandır! Ali Mahir Başarır’ın ailesi benim ailemdir, benim ailem de Ali Mahir Başarır’ın ailesidir. Her bir CHP’linin ailesi, benim ailemdir. Düne kadar nasıl adaletsizliğe, iktidarın keyfi uygulamalarına karşı birlikte mücadele ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde mücadelemizi grup olarak sürdüreceğiz. Tekrar tekrar vurguluyorum! CHP, demokrasiyi içselleştirmiş bir partidir. Aramızda farklı görüşler olsa da biz her zaman büyük bir ailenin parçasıyız. CHP Milletvekilleri, ne birbirlerinin ne de bir başkasının namusu, şerefi ve ailesi üzerine hakaret etmez."

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