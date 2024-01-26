CHP'de sona eren MYK Toplantısı'ndan 232 isim geçti. Gözler PM toplantısına çevrildi

CHP’de saat 19.15’te biten MYK’nin ardından Parti Meclisi Toplantısı, saat 19.57’de başladı. CHP’de gece yarısı tamamlanması beklenen Parti Meclisi’nin ardından 232 seçim çevresinde adayların açıklanacağı öğrenildi. Partinin aday belirleme mesaisinin 1 Şubat Perşembe günü sona ereceği bildirildi.

Alınan bilgiye göre CHP MYK’de İstanbul’un 14 ilçesinin adayları kesinleştirildi. Ankara’da da ilçelerin büyük kısmında adaylar belirlendi. CHP’nin Çankaya adayını ise 1 Şubat’ta açıklayacağı öğrenildi.

İZMİR 1 ŞUBAT’TA

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir ilçe adaylarını da 1 Şubat’ta gerçekleştirilecek MYK ve Parti Meclisi’nde açıklayacağı ifade edildi. MYK’den hemen sonra başlayacak PM’nin sona ermesi ile CHP’nin sekiz büyükşehir adayını daha kamuoyuyla paylaşacağı da belirtildi.

ANTALYA’DA MUHİTTİN BÖCEK

Parti kaynaklarından gelen bilgilere göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Muhittin Böcek ismi MYK’den geçti. Böcek’in isminin PM’de oylandıktan sonra kamuoyuna ilan edileceği öğrenilirken CHP, Fethiye’de Alim Karaca, Muğla’da da Ahmet Aras isimlerini kesinlik koydu.

HATAY TARTIŞMASI

CHP’de saat 13.00’da başlaması tasarlanan MYK’nin saat 15.15’te başlamasının nedenin, “Lütfü Savaş tartışması” olduğu söylendi. CHP’de, Parti Sözcüsü Deniz Yücel’in, “MYK gündemine gelmedi” dediği Lütfü Savaş tartışmasının detayları belli oldu. Edinilen bilgilerde tartışma, MYK’den önce Özgür Özel başkanlığında toplanan ayak divanında patlak verirken Savaş’ın Hatay adaylığının bir kez daha düşünülmesi konusunun MYK toplantısında gündeme gelmediği öğrenildi.

ANKARA'NIN İLÇELERİNDE İSİMLER NETLEŞİYOR

CHP'nin MYK'den geçen Ankara ilçe adaylarından birinin Veli Gündüz Şahin olduğu bildirildi. PM Toplantısı'nın ardından Şahin'in Mamak Belediyesi adaylığının resmen ilan edileceği belirtildi.