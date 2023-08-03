CHP'de sürpriz aday: Geçici genel başkan olabilirim

İmamoğlu ile bir araya gelen eski SHP lideri Murat Karayalçın "CHP'de taraflar 'evet' derse geçici genel başkan olurum" dedi.

CHP'de sürpriz aday: Geçici genel başkan olabilirim

Eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın, dün TV100'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday olması gerektiğini seslendirdiğini kaydeden Karayalçın, "Bunu bir kader kilitlenmesi olarak nitelendiriyorum. İmamoğlu, İBB Başkan adayı olmak zorundadır ifadesini kullanıyorum. Önceki gün Ekrem Bey'e 'ben sizin ağabeyinizim, kusura bakma benim düşüncem İBB Başkan adayı olmanız, gönül koyma' dedim. Kemal Bey'in de kader kilitlenmesi içinde olduğu kanısındayım; Ekrem Bey'in aday gösterilmesi konusunda. Parti genel merkezimiz Ekrem Bey'i aday göstermek zorunda, Ekrem Bey de aday olmak zorunda. Dediklerimi tebessümle karşıladı. Bu görüşümde ısrarlıyım" ifadelerini kullandı.

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GENEL BAŞKANLIK MESAJI

Genel başkanlık ile ilgili soruya Karayalçın, "'Ağabey' formülünün doğru olduğu kanısında değilim. Bu tür bir düzenleme bizim tüzüğümüze de siyasetimize de terstir. Tarafların tümü anlaşırsa evet derim. Ben kıdemli bir partiliyim, içinde bulunduğumuz durumun aşılması için bireysel olarak görüşlerimi proje metni haline getirdim. Tüzüğümüz parti hukukudur, 100 yıllık partiyiz. Parti hukukunda ne öngörülüyorsa o yapılır" yanıtını verdi.

Karayalçın’ın "CHP'de taraflar 'evet' derse geçici genel başkan olurum" dediği öğrenildi.

İMAMOĞLU İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu CHP'nin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ile görüşerek yemek yemişti.

Murat Karayalçın parti yönetimini de eleştirerek,” Adayları genel merkez belirliyor. Siyaseti genel merkez belirliyor. Bunun adı oligarşidir. CHP’de şu an bir oligarşi var” demişti.

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