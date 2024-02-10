CHP’de toplu istifa

Kaynak: İHA
CHP’de toplu istifa
Şanlıurfa'nın Siverek CHP Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri istifa ettiklerini duyurdu.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde, CHP Siverek Teşkilatı, Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri toplu halde istifa ettiklerini duyurdu.

Teşkilat mensupları tarafından yapılan açıklamada, "Değerli Siverekliler; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Siverek Kadın Kolları ve Gençlik kolları Yönetim Kurulu üyeliğimizden ve tüm görevlerimizden an itibarıyla istifa etmiş olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz. Detayları pazartesi günü basın açıklamasında paylaşacağız. Saygılarımızla” ifadeleri kullanıldı.

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