CHP’de toplu istifa

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde, CHP Siverek Teşkilatı, Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri toplu halde istifa ettiklerini duyurdu.

Teşkilat mensupları tarafından yapılan açıklamada, "Değerli Siverekliler; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Siverek Kadın Kolları ve Gençlik kolları Yönetim Kurulu üyeliğimizden ve tüm görevlerimizden an itibarıyla istifa etmiş olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz. Detayları pazartesi günü basın açıklamasında paylaşacağız. Saygılarımızla” ifadeleri kullanıldı.