CHP'den Akbelen açıklaması: Irmağın akışına kurban olanlar nerede?

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda, Limak Holding ve IC Holding ortaklığındaki YK Enerji’nin maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı vatandaşların direnişi devam ediyor.

Jandarmanın barikatlarına, biber gazlı müdahalelerine, otobüsleri durdurmasına, tek tek GBT kontrolü yapmasına rağmen insanlar Akbelen'de direnişi bırakmadı. Akbelen Ormanı'ndaki ağaçların kesilmesini protesto etmek amacıyla yapılan "Büyük Buluşma" eylemine Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar katıldı.

"BURADA 65 BİNE YAKIN AĞAÇ KESİLDİ"

'Büyük buluşma' eylemine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, katliama sessiz kalanlara sert sözlerle yüklendi.

Ormanlık alanın maden sahasına kurban edilmesine sessiz kalanlara seslenen Semra Dinçer, "Dünyanın iklim krizinde olduğu dönemde ormanları çoğaltmak yerine birilerinin cebini doldurmak adına o ormanları kesmek, o ormanları yok etmek sizce vatana ihanet değil de nedir? ‘Milliyetçiyiz’ deyip, ırmağın akışına kurban olanlar, burada 65 bine yakın ağaç kesildi. Neredeler?" dedi.

"IRMAĞIN AKIŞINA KURBAN OLANLAR NEREDELER?"

ANKA'dan Kerim Uğur'a konuşan Semra Dinçer şu ifadeleri kullandı:

Dünyanın iklim krizinde olduğu dönemde ormanları çoğaltmak yerine birilerinin cebini doldurmak adına o ormanları kesmek, o ormanları yok etmek sizce vatana ihanet değil de nedir? Herkes ‘milliyetçiyiz’ diye geçiniyor ama gerçek milliyetçilik, toprağına, suyuna, ormanına, kurduna, kuşuna, börtüsüne, böceğine sahip çıkmak demektir. ‘Milliyetçiyiz’ deyip, ırmağın akışına kurban olanlar, burada 65 bine yakın ağaç kesildi. Neredeler? O yüzden Meclis’in tatil olmaması gerekiyor. Akbelen gündemiyle Meclis’i toplantıya çağırdık. Bu kesilen ağaçların hesabını verecekler. Bu kesilen ağaçların kimlere peşkeş çekildiğini orada biz anlatacağız. Bugün burada bu ağaçları savunmak için bir kere bile buraya uğramayanlar, o gün beşli çeteleri savunmak için oraya gelecektir.

"800 BİN HEKTARLIK ORMANI YOK ETTİLER"

Köylülerin ve çevrecilerin masum istekleri olduğunu ve doğalarının yok olmaması için mücadele ettiklerini ifade eden Semra Dinçer, "740 dönüm arazi talan edildi. Bu arazinin talan edilmesinin ve ağaçların kesilmesinin ötesinde, rehabilite edeceklerini söylüyorlar. Valilikten de böyle bir yazı yayınladılar ama bırakın rehabilite etmeyi, bundan önce yaptıklarının hiç birini rehabilite etmediler. Çünkü Sayıştay raporları rehabilite etmediklerini yazıyor zaten. Geçtiğimiz 3 yıl içinde de yaklaşık 800 bin hektarlık alan ormanı yok ettiler. Yani maden dediler, başka şeyler dediler ama çetelere bu alanları peşkeş çektiler" dedi.

"BİRİLERİNİN CEBİNİ DOLDURMAK ADINA HER ŞEYİ YAPIYORLAR"

Dinçer, alandaki madencilik faaliyetleri nedeniyle bozulacak toprak yapısının sonucu yer altı sularının yönlerinin değişeceğini ve Bodrum ve Milas'ın susuz kalacağını ifade ederek, "Birileri 200 milyon dolar kazanç sağlayacak, ceplerine dolduracaklar ama Bodrum gibi bir turizm cennetinin susuz kalması demek bu ülkenin 5 milyar dolar gibi bir turizm gelirinin yok edilmesi demek. Bugün kamuyu, bu ülkeyi, bu devleti zarara sokabilecek her şeyi yapıyorlar. Ama birilerinin cebini doldurmak adına da her şeyi yapıyorlar" dedi.