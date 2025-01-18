CHP’den AKP’li isme zehir zemberek sözler. 'Meczup'

CHP'den yapılan açıklamayla, Melih Gökçek'in "Özgür Özel fazla içki içtiği için sabah kalkamadı ve NOW TV yayınına katılamadı" paylaşımına tepki gösterildi.

Gökçek'in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebiyle belediye başkanlığından istifa ettiği hatırlatılan açıklamada, "Recep Tayyip Erdoğan tarafından, FETÖ’cülük ve/veya yolsuzluk gerekçeleriyle, görevinden zorla istifa ettirilen, partisinin üst düzey yöneticileri tarafından Ankara’yı parsel parsel satmakla suçlanan, kendi partisi için dahi utanç kaynağı haline gelen bir meczup tarafından, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in NOW TV’de planlanan canlı yayına habersiz olarak katılmadığı yalanı ortaya atılmıştır" ifadelerini kullandı.

Özel'in gece İstanbul'daki bir otelin barında olduğu iddiasının doğru olmadığı belirtilen açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, anılan gün boyunca, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat hakkındaki adli süreçleri yakından takip etmiş, tutuklama kararı verilmesi üzerine tüm programlarını iptal etmiştir. Bu kapsamda NOW TV’ye de bilgi verilerek, durumun anlayışla karşılanması üzerine, program ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, programın yapılacağı sabahın erken saatlerinde, Beşiktaş Belediyesi’ne giderek toplantılar yapmış, mesainin başlamasıyla birlikte ise tek tek katları gezerek belediye çalışanlarına moral ziyaretlerinde bulunmuştur. Partimizi ve NOW Haber’i itibarsızlaştırmaya yönelik maksatlı sosyal medya paylaşımı hakkında gereken hukuki başvurular yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."