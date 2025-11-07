CHP’den istifa edip AKP’ye geçen yerel yöneticilerin de acıları var! Son seçimde halkın oylarıyla CHP’den Şehitkamil Belediye Başkanı olarak seçilen Umut Yılmaz, yakın zamanda partisinden istifa edip AKP’ye üye olmuştu. Fakat bu geçiş onu tamamen rahatlatmış değil çünkü kendisinin istediği gibi konuşamadığını ortaya koyan bir belediye meclisi toplantısı yapıldı.

‘ATALARIMIZIN PARTİSİ DEĞİL’

Gaziantep Ekspres adlı yerel haber yapan bir siteye de düşen belediye meclisi toplantısında Yılmaz’ın

“CHP atalarımızın partisi” dediği ancak AKP’li üyeler tarafından “Hayır. Atalarımızın partisi değil” denerek susturulduğu görülüyor.