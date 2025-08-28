CHP'den AKP'ye geçmişlerdi. Vatandaş yüzlerine tükürdü

Düzenleme: Kaynak: Aydın Denge
Söke’de CHP’den AKP’ye geçen 4 meclis üyesi, halk oyunları etkinliğinde mahalle sakinlerinin tükürüklü protestosuyla karşılaştı. Kadınların “Oylarımız haram olsun” tepkisi, siyasetin nabzını yükseltti.

Aydın’ın Söke ilçesinde, CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen 4 belediye meclis üyesi, Yenikent Mahallesi’nde düzenlenen Türkiye-Yunanistan Halk Oyunları etkinliğinde halkın öfkesiyle sarsıldı. Hilal Kabasakal, Şakir Gülmez, Muharrem Özcan ve Necmettin Aka, Zeytindalı Parkı’nda mahalle sakinlerinin sert tepkisiyle karşılaştı.

Aydın Denge’nin haberine göre, özellikle Gülmez ve Özcan, bir grup kadının sözlü ve tükürüklü protestosuna maruz kaldı. Kadınlar, “Tuuuu size, utanmazlar! Oylarımız haram olsun, hakkımızı helal etmiyoruz” diyerek parti değiştiren üyeleri hedef aldı. Olay, etkinliğin siyasi bir tartışmaya dönüşmesiyle alevlendi.

Mahalle sakinleri, CHP’ye verdikleri oylarla seçilen üyelerin AKP’ye geçişini “ihanet” olarak nitelendirerek tepkilerini yüksek sesle dile getirdi. Protestonun odak noktası olan Gülmez ve Özcan, vatandaşların kendilerini tanıdığını, diğer iki üyenin ise o an tanınmadığı için tepkiden kurtulduğunu belirtti.

Meclis üyeleri, utanç ve huzursuzluk içinde olay yerinden ayrıldı. Özcan, protestonun sembolik olduğunu, fiziksel bir tükürme yaşanmadığını ifade ederek, “Keşke böyle bir durum olmasaydı. Öfkeli bir kadının ‘Tu size’ sözleri bizi çok üzdü” dedi.

Gülmez ise, “Tepki gösteren kadın, oylarının haram olduğunu söyledi. Muhatap olmadım, cevap vermedim. Üzücü ama normal” diye konuştu. İddialara göre, Özcan’ın Söke Belediyesi iştiraki LİMA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı vaadiyle AKP’ye geçtiği konuşuluyor. Meclis üyeleri, benzer tepkilerin tekrarlanabileceği endişesi yaşıyor.

