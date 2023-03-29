CHP'den İktidara petrol tazminatı tepkisi. Türkiye ne kadar ödeyecek?

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Öztrak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile yapılan petrol sevkiyatı anlaşması hakkında konuştu.

CHP'li Öztrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuyla ilgili, 'Hakem heyeti, Irak'ın beş talebinden dördünü reddetti. Ülkemizin taleplerinin büyük çoğunluğunu kabul etti' açıklamasını hatırlattı.

İktidara Irak petrolleriyle ilgili sorular yönelten Öztrak şöyle konuştu:

"TÜRKİYE NE KADAR TAZMİNAT ÖDEYECEK?"

Lafı gevelemeyi bırakın. Türkiye Irak'a ne kadar tazminat ödeyecek? Irak'tan ne kadar tazminat alacak. Açıklayın. Enerji Bakanlığı'nın yaptığı açıklamadan Irak'ın taleplerinden birinin tahkim heyeti tarafından kabul edildiği anlaşılıyor. Bu durumda Irak'ın kabul edilen talebi nedeniyle Türkiye, Irak'a tazminat ödeyecek mi? Ödeyecekse ne kadar tazminat ödeyecek? Irak yönetimi, Türkiye'ye tazminat ödeyecekse, bu tazminatın tutarı ne kadardır? Enerji Bakanlığı bu rakamları milletten neden saklıyor? Neyi korumaya, gizlemeye çalışıyor? Kuzey Irak petrolünün, Irak Anayasasına aykırı şekilde uluslararası pazarlara ulaştırılmasına izin veren kim? Bu konular er ya da geç aydınlanacak.

Hep söyledik; gerçeklerin ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu var. Milletimizin sırtına yüklenen bu olağanüstü faturanın sorumlularını ortaya çıkarmak da Merkez Bankası'nın arka kapısından buharlaştırılan 128 milyar doların hesabını sormak da milletimizden çalınan 418 milyar doları söke söke alıp milletimize vermek de boynumuzun borcudur.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Kahramanmaraş merkezli depremlerin çalışma hayatına etkilerinin ortaya konduğu raporunu hazırladı.

DEPREM BÖLGESİNDE CERRAH TİTİZLİĞİYLE PLANLAMA YAPILMALI"

ILO'nun raporu gösteren Öztrak, "ILO'ya göre, deprem, bölgedeki çalışma saatlerinde yüzde 16'lık bir kayba neden olmuş. Bu 657 bin 147 tam zamanlı işçinin işini kaybetmesi demek. Emekçilerimizin gelirinde, her ay yaşanan kayıpsa 150 milyon dolar. Her bir çalışanın aylık kaybı ise 4 bin 351 lira. Yani ayda 231 dolar. Deprem bölgesinde 220 bin civarında iş yeri ya yıkık ya da ağır hasarlı. Yine deprem bölgesinde ekonomik aktivitedeki yavaşlama çalışma saati bakımından en az Adana'da, en çok da Malatya'da. Hep söylüyoruz. Deprem bölgesindeki her ilin, hatta her ilçenin ihtiyaçları farklı. Beyin cerrahı titizliğiyle bir planlama yapmak lazım" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN, ASGARİ ÜCRETLİNİN SOFRASINDAN 629 YUMURTA ALMIŞ"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçtiği 2018 yılının haziran ayı asgari ücreti ile 73 kilo beyaz peynir alınabildiğini söyleyen Öztrak, "Bugün 60 kilo beyaz peynir alınabiliyor. Ucube Cumhurbaşkanlığı Hükümeti’nin başı Erdoğan 5 yılda, asgari ücretlinin sofrasından 13 kilo peyniri almış. Ucube Cumhurbaşkanlığı Hükümetinin başı Erdoğan asgari ücretlinin sofrasından 629 yumurtasını almış. Bundan 5 yıl önce asgari ücretle sofrasına 162 kilo tavuk eti koyabilen vatandaşımız, bugün sofrasına 141 kilo tavuk eti koyabiliyor. Ucube Cumhurbaşkanlığı Hükümeti’nin başı Erdoğan asgari ücretlinin sofrasından 21 kilo tavuk etini kapmış. Pirincin 28 kilosunu, toz şekerin 41 kilosunu, Sarayın kibirlisi almış götürmüş. Bunun sorumlusu kim? Tabii ki 'Ekonominin sorumlusu benim, ben' diyen Erdoğan. Bugün dünyada gıda fiyatları düşerken bizde arşa çıktıysa, bir kilo kıyma 300 lirayı aştıysa bunun sorumlusu kim? Tabii ki 'Ekonominin sorumlusu benim, ben' diyen Erdoğan" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Irak, Irak'ın kuzeyindeki Kürt bölgesel yönetiminin çıkardığı petrol Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattından ihraç etmesine izin veren Ankara’nın iki ülke arasındaki anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle 2014 yılında Türkiye aleyhine açtığı tahkim davasını kazandığını cumartesi günü açıkladı.

Dünyaca ünlü İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Irak Petrol Bakanlığı’ndan bir kaynak, Türkiye’nin Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından alınan kararı uygulayacağını Irak‘a yazılı olarak bildirdiğini ifade etti.

Aynı kaynak, tahkim kararına göre Türkiye’nin Irak‘a yaklaşık 1,5 milyar dolar ödemesi gerektiğini ve bu cezanın 2014-2018 dönemini kapsadığını ifade etti.