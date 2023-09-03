CHP’den çok konuşulacak İzmir hamlesi. Gazeteci Bahar Feyzan bomba kulisi açıkladı

Gazeteci Bahar Feyzan’dan bomba etkisi yaratacak CHP ve İzmir açıklaması geldi. Feyzan, Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlerde Tunç Soyer’i aday göstermeyebileceğini öne sürdü.

CHP’den çok konuşulacak İzmir hamlesi. Gazeteci Bahar Feyzan bomba kulisi açıkladı

2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de adaylığını açıklaması kulisleri epey hareketlendirdi.

TUNÇ SOYER ADAY GÖSTERİLMEYEBİLİR

CHP kanadında Soyer'in adaylık açıklamasının biraz erken bulunduğu iddia edilirken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir için Tunç Soyer'i aday göstermeyebileceği öne sürüldü.

tuncsoyer.jpegGazeteci Bahar Feyzan, TV100'de katıldığı programda, yerel seçimlerde aday olacaklarını açıklayan CHP'li belediye başkanlarının CHP'de nasıl karşılandığına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

"SOYER'İN ADAYLIK AÇIKLAMASI PARTİDE RAHATSIZLIK YARATTI"

Feyzan, yerel seçimlerde adaylığını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adaylık açıklamasının partide rahatsızlığa neden olduğunu iddia etti. Feyzan, "Tunç Soyer'in açıklaması çok erken bulunmuş. İzmir'in Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer olmayabilir" dedi.

"MANSUR BEY'E KİMSE KIRGIN DEĞİL"

Feyzan'ın açıklamaları şu şekilde; İstanbul ve Ankara tüm süreçten ayrı tutuluyor CHP'de o yüzden CHP'nin ağırlığı var önemli. En uygun açıklama Ekrem Bey'in açıklaması ama Mansur Bey'e de kimse kırgın değil. Fakat Tunç Soyer'in açıklaması çok erken bulunmuş. İzmir'in Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer olmayabilir.

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz günlerde

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