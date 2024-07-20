CHP'den Doğu Perinçek'in sözlerine sert tepki: Kandil'in püskülü! Haddini bil!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı bir televizyon programında, CHP'nin iktidar olma ihtimaline ilişkin yaptığı açıklamalara CHP'den çok sert tepki geldi.

Perinçek, Flaş Tv'de katıldığı bir programda "CHP isterse yüzde 90 oy alsın iktidar olamaz. Halk bu desteği vermez, ordu da vermez, polis de vermez. Halk oy verse bile son tahlilde ne buna ordu razı olur ne polis razı olur" ifadelerini kullanmıştı.

Perinçek ayrıca, CHP'nin iktidar olabilmesi için ABD'nin Türkiye'yi işgal etmesi gerektiği iddiasında da bulunmuştu.

CHP'DEN PERİNÇEK'E ÇOK SERT AÇIKLAMA

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Perinçek'in açıklamalarına X hesabından yanıt verdi.

Başarır, "Neymiş? Cumhuriyet Halk Partisi %90 oy alsa da bazı güçler bizi iktidara getirmezmiş. Ona ne senin gücün ne de ağababalarının gücü yetmez" ifadelerini kullandı.

Başarır, Perinçek'in sözlerine karşılık şu ifadeleri kullandı:

"İradesini iktidar ve yanlılarına ipotek veren, siyaseten beyin ölümü gerçekleşen ve siyasi bir bunak olan Doğu Perinçek denen utanmaz; partimiz hakkında ipe sapa gelmez cümleler kullanmış.

Neymiş? Cumhuriyet Halk Partisi %90 oy alsa da bazı güçler bizi iktidara getirmezmiş. Ona ne senin gücün ne de ağababalarının gücü yetmez.

"KANDİLİN PÜSKÜLÜ, ÇENENİ KES"

Sen haddini bileceksin! Partimizin ve ülkemizdeki seçmenlerin adını, iradesini ağzına alırken bir değil, bin kez düşüneceksin!

Kandil'in püskülü! Çeneni kes, haddini bil! Hadsiz herif!"