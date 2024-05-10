CHP'den Doğu Türkistan çıkışı

CHP Kocaeli Milletvekili ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) üyesi Harun Özgür Yıldızlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda bir konuşma gerçekleştirdi. Yıldızlı, yaptığı konuşmada, Doğu Türkistan’da yaşanan soykırıma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doğu Türkistan’da insanların, tıpkı Gazze’deki gibi, bütün dünyanın gözlerinin önünde yok edildiğini vurgulayan Yıldızlı, dünyanın bu soykırıma seyirci kalmayı seçtiğini söyledi.

“Bizim için Doğu Türkistan’daki soydaşlarımızın yaşadığı zulüm ile Gazze halkının yaşadığı zulüm aynı derecede acı vericidir, Türkiye Cumhuriyeti devleti yaşanan soykırımları resmi olarak tanımalıdır” açıklamasını yapan Yıldızlı, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Doğu Türkistan’da, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir etnik, dini ve kültürel soykırım yaptığını vurguladı.

Yıldızlı, Doğu Türkistan halkının, tıpkı Gazze halkı gibi dünyanın gözü önünde sistematik olarak yok edildiğini ifade etti ve “Ne yazık ki dünya devletleri, Çin’i karşılarına almaktansa Doğu Türkistan’da yaşanan soykırıma seyirci kalmayı tercih ediyor.” ifadesini kaydetti.

“ORGANLARI SATILIYOR”

Birleşmiş Milletler’e göre, Çin’in sözde ‘eğitim kampı’ olarak yansıttığı toplama kamplarında 1 milyonu aşkın Doğu Türkistanlı soydaşımızın esir tutulduğuna dikkat çeken Yıldızlı, “Doğu Türkistan’da tutuklanan, kaybolan ve işkence gören insan sayısı her geçen gün katlanarak artıyor. Kırım Haber Ajansının verilerine göre Uygur Türklerinin organları Arap devletlerine helal organ adı altında satılıyor.” ifadelerini kullandı.

Yıldızlı, Uygur İnsan Hakları Projesinin yayınladığı raporu hatırlatarak, Uygur Türkü kadınların Han Çinlisi erkeklerle görücü usulü evliliğe zorlandığını, şantaj ve tehditlere maruz kaldığını aktardı.

“ARAP DEVLETLERİ SOYKIRIMI DESTEKLİYOR”

Arap devletlerinin Çin’in işgal ve soykırım politikasına destek olduğunu ifade eden Yıldızlı, “Çin’in daveti ile Doğu Türkistan’ı ziyaret eden Arap Birliği Heyeti, orada yaşandığı iddia edilen soykırım ve dini zulüm uygulamalarını reddeden bir açıklama yayınlamaktan çekinmiyor. Bizim için Doğu Türkistan’da yaşanan soykırım da, Gazze’de yaşanan soykırım da aynı derecede acı vericidir.” açıklamasını yaptı.

“YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ”

“Türkiye Cumhuriyeti, bölgedeki Türk devletlerine öncülük ederek yaşanan zulümleri sona erdirmek için çalışmak zorundadır. Gazze’de yaşananları da, Doğu Türkistan’da yaşananları da soykırım olarak kabul etmekten çekinmemeliyiz.” Yıldızlı, Türkiye Cumhuriyeti’nin hiç kimseye veremeyecek hesabının olmadığını iletti ve “Türkiye Cumhuriyeti devleti Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “yurtta barış dünyada barış” sözünü ilke edinmiş, bağımsız ve cesur bir devlettir.” dedi.