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CHP’den Erdoğan’a hodri meydan: Deprem bölgesinde soralım vatandaşı kim çaresiz bırakmış kim yanında durmuş

CHP’li Seyit Torun, Erdoğan’la ilgili, “Samimiyseniz, hodri meydan. Gelin birlikte afet illerine gidelim. Trollerinize değil, vatandaşa soralım. Kim vatandaşı çaresiz bırakmış, kim vatandaşın yanında durmuş görelim” dedi.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 15:50
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CHP’den Erdoğan’a depremle ilgili hodri meydan

CHP’den Erdoğan’a hodri meydan: Deprem bölgesinde soralım vatandaşı kim çaresiz bırakmış kim yanında durmuş
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP’li belediyelerin deprem bölgesine uğramadığını iddia eden AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

“ERDOĞAN GİDERAYAK ZARAR VERMEYE DEVAM EDİYOR”

“İktidarda 45 günlük siyasi ömrü kalan Erdoğan, giderayak, ülkemizin kurumlarına, milletimizin birlik ve beraberliğine zarar vermeye devam ediyor" diyen Torun, "Siyasi çıkar uğruna, deprem bölgesinde partizanlık yapmaktan, milleti bölmekten çekinmiyor. Son günlerde de bir tekerleme tutturmuş, hep aynı şeyi söyleyip duruyor. Neymiş efendim; CHP’li belediyeler deprem bölgesine uğramamış. Tüm deprem bölgesini gezmiş de bir tek CHP’li belediye görmemiş. Yahu vicdanınız gibi gözünüz de mi karardı sizin?" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN BUNA CESARET EDEMEZ"

"Bu millete bu acıyı yaşatan bir iktidar olarak hala ne yüzle konuşuyorsunuz? Çaresizce yalana sarılarak sorumluluktan kaçamazsınız" ifadesini kullanan torun, şunları söyledi:

"Lafla peynir gemisi yürümez Erdoğan. Samimiyseniz, hodri meydan. Gelin birlikte afet illerine gidelim. Trollerinize değil, vatandaşa soralım. Kim vatandaşı çaresiz bırakmış, kim vatandaşın yanında durmuş görelim. Ama gayet iyi biliyoruz ki, Erdoğan buna cesaret edemez. Çünkü söylediği bu yalana, milletimizin de Erdoğan’ın da inanmadığını zaten biliyoruz. Kendisine şunu söylüyoruz: Boşa heveslenme. Biz, canla başla çalışan belediyelerimizin hakkını kimseye yedirmeyiz. Boş palavralara karnımız tok."

9 BİN 266 ARAÇ, 27 BİN 135 PERSONEL GÖNDERDİK

CHP'li belediyelerin deprem bölgesindeki çalışmalarından bilgi veren Torun, şunları paylaştı:

"Bizim belediyelerimiz depremin ilk gününden itibaren oradaydı. Birçok ile iktidardan önce bizim belediyelerimiz ulaştı. Binlerce vatandaşımızı enkaz altından bizim belediyelerimiz çıkardı. Gözleri olup görmeyen, kulakları olup duymayanlara gerçek rakamları verelim. Belediyelerimiz, 9 bin 266 araç ve 27 bin 135 personelini bölgeye gönderdi. Her türlü insani yardım taşıyan 7 bin 55 TIR, vatandaşlarımıza ulaştırıldı. 2 milyon 925 bin battaniye, 265 bin ısıtıcı ve soba, 48 bin çadır, 1.400 konteyner, 4 milyon 500 bin hijyen paketi afetzedelere teslim edildi. 154 mobil mutfak, 163 ikram aracı, 18 mobil fırın hizmet verdi, vermeye devam ediyor. Alt yapı hizmetlerinden sağlık ve temizlik hizmetlerine kadar her türlü destek vatandaşlarımıza sunuluyor. Şu anda görevli 129 belediyemiz, yerleşik olarak hizmetlerini sürdürüyor."

"YALANDA BİLE TEKRARA DÜŞÜYORSUN"

CHP'li Torun, son olarak şunları ifade etti: "Erdoğan’a tavsiyemiz şudur: Vatandaşa anlatacağın yeni bir hikâye kalmadı. Artık yalan söylerken bile tekrara düşüyorsun. Günlerdir aynı cümleleri tekrarlayıp duruyorsun. Şurada 45 günün kaldı ve bu iktidardan gideceksin. Yalan siyasetinden sana da bu ülkeye de fayda gelmez. Artık bu milletin midesi de sizin yalanlarınızı kaldırmaz."

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