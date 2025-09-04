CHP'den flaş hamle!

CHP, YSK'ya ilçe seçim kurullarının kongreleri durdurma kararına itiraz başvurusunda bulundu.

CHP'nin Ataşehir ilçe seçim kongresinin 13 Eylül’de, Esenyurt ve Sarıyer kongrelerinin ise 14 Eylül'de yapılması planlanıyordu. Bunun için ilçe seçim kurullarına başvuruda bulunuldu.

Ancak ilçe seçim kurulları bu kongreleri iptal etti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP'nin 39. Olağan Kurultay süreci kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarını tedbiren durdurması kararlara gerekçe gösterildi.

Kararda "39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulması" da isteniyordu.

Bu gelişme üzerine CHP kararların iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu. 39. Kurultay sürecinin devamı için nihai kararı YSK verecek.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi 2 Eylül'de CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve partinin il yönetimini görevden almış, yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan geçici bir kurul atamıştı.

Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin hakkında ihraç süreci başlattıklarını açıkladı.

Tekin, Özel'i arayıp kendisinden randevu isteyeceğini ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşeceğini söyledi.