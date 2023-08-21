CHP’den flaş Mansur Yavaş açıklaması

Yerel seçimler öncesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için Mansur Yavaş yerine Levent Gök’ün önerildiği iddialarına CHP’den açıklama geldi.

CHP’den flaş Mansur Yavaş açıklaması

Yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye’si için tekrar mevcut başkan Mansur Yavaş’ın aday olması beklenirken, kulislerde Yavaş yerine parti yönetimine konuşuluyordu.

Mansur Yavaş’ın yerine Levent Gök’ün aday gösterileceği iddiaları sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre açıklama yaptı.

Emre, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada ne kendilerine Levent Gök ismi önerildiğini ne de CHP yönetiminin Mansur Yavaş yerine başka bir ismi düşündüğünü söyledi.

"MANSUR BAŞKAN’IN YERİNE BİR ADAY ARAYIŞIMIZ YOKTUR"

CHP Genel Merkezi'nin şu anda kurultay çalışmalarına yoğunlaştığını ve Türkiye’nin hiçbir ili için belediye başkan adaylığı konusunun gündemlerinde olmadığını belirten Zeynel Emre şunları söyledi:

“Parti yönetiminin şu anda öncelikli konusu Tüzük değişikliği ve kurultay çalışmaları oluşturuyor. Yerel seçimlerde belediye başkan adaylıklarını şu ana kadar hiç gündemimize almadık. Bu daha sonraki bir konu. Partimiz belediye başkanları hakkında halk memnuniyetini ölçen araştırmaları düzenli olarak yaptırıyor. Bu araştırmalarda on bir büyükşehir belediye başkanımızın çalışmalarından memnuniyet oranı oldukça yüksek çıkıyor. Hele hele Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş en üst sırada çıkıyor ki, bu kadar beğenilen bir belediye başkanının yerine aday arayışına girmek çok anlamsız olur. Ne genel başkana bu yönde bir öneri gelmiştir ne de böyle bir önerinin kabul edilebilirliği vardır. Sayın Genel Başkanımız bu haberden rahatsız olduğunu iletti. Kesinlikle Mansur Başkan’ın yerine bir aday arayışımız yoktur.”

"İZMİR’İ PAZARLIK KONUSU YAPMAK OLACAK İŞ DEĞİL"

İYİ Parti ile bazı il ve ilçe pazarlıklarının el altından yürütüldüğüne ilişkin haberlere ilişkin de konuşan Emre, “Öyle haberler kulis diye çıkıyor ki, şaşırıp kalıyoruz. İYİ Parti’nin bizden İzmir’i istediğine ilişkin haberler de bu kulis haberlerinden biri. Kesinlikle doğru değil. Bu parti ile ne açık ne örtülü bir belediye pazarlığı yapılmış değildir. Hele hele İzmir’i pazarlık konusu yapmak olacak iş değil” dedi.

İlgili Haberler
CHP’de Ankara için Mansur Yavaş’ın yerine düşünülen isim ortaya çıktı. Kulislerden sızdı
Öne Çıkanlar
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
Son Haberler
Ev ve araba alacakların rengi attı: İslam Memiş "Balonu patlatacak hamle" diyerek açıkladı! Ekonomi
Ev ve araba alacakların rengi attı: İslam Memiş "Balonu patlatacak hamle" diyerek açıkladı!
Maden suyu ve soda arasındaki farkı nasıl ayırt edersiniz? En önemli ayrıntı şişenin üzerinde yazıyor Güncel
Maden suyu ve soda arasındaki farkı nasıl ayırt edersiniz? En önemli ayrıntı şişenin üzerinde yazıyor
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Spor
Beşiktaş transferi resmen açıkladı
Greenwood'un geleceği belli oldu Spor
Greenwood'un geleceği belli oldu
Balık tutarken felaketi yaşadı. Kanlar içinde kaldı Güncel
Balık tutarken felaketi yaşadı. Kanlar içinde kaldı
Danimarka'nın Maslahatgüzarı ile Hollanda'nın Elçi-Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Güncel
Danimarka'nın Maslahatgüzarı ile Hollanda'nın Elçi-Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
KKTC’den ‘Pile-Yiğitler Yolu Projesi’ açıklaması Dünya
KKTC’den ‘Pile-Yiğitler Yolu Projesi’ açıklaması