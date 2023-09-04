CHP'den iddialı yerel seçim mesajı: Çok daha büyük bir zafer kazanacağız

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretini eleştiren Öztrak, yerel seçimler ve Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

2024 yerel seçimlerinde ellerindeki belediyelere yenilerini ekleyeceklerini iddia eden Öztrak, sözlerine Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutlayarak başladı. Öztrak, “Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin kadınları, milletimize yeni bir gurur daha yaşattı” dedi.

“BORÇ ALAN EMİR ALIR”

Daha sonra Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşen Erdoğan'ı eleştiren Öztrak, ilk başta Putin’in Türkiye’ye geleceğini açıkladığını, gelmemesi üzerine Erdoğan'ın Rusya'ya gittiğini vurguladı.

Öztrak, “Bugün Erdoğan, daha önce ‘Türkiye’ye gelecek’ dediği Putin’in ayağına gitti. Neden? Seçim öncesinde ertelenen 20 milyar dolarlık gaz borcunun karşılığında Putin’e hangi tavizleri verdiniz? Şimdi ne vereceksiniz? Borç alan emir alır” ifadelerini kullandı.

“YENİ BELEDİYELER KAZANACAĞIZ”

AKP iktidarının kötü ekonomi yönetimi nedeniyle halkın zor durumda olduğunu belirten Öztrak, 6 ay sonra gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerle ilgili konuştu. “Kırıldım, küstüm, üzüldüm diye mücadeleyi bırakamayız” diyen Öztrak, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Artık bütün gücümüzle silkinip ayağa kalkmak zorundayız. Bu sürdürülemez gidiş, bu nobranlık karşısında ‘Kırıldım, küstüm, üzüldüm’ diye mücadeleyi bırakamayız. Ayağa kalkacağız, bu gidişe hep beraber dur diyeceğiz. Yaklaşan yerel seçimlerde önceki seçimde kazandığımız belediyelere yenilerini ekleyeceğiz. CHP’li başkanlarca yönetilen belediyelerde sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini veriyoruz. Son yerel yönetim seçimlerinde büyük bir zafer kazandık, şimdi bir kere daha çok daha iyisini yapacağız.”

DANIŞMAN KRİZİNE YANIT

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e hakaret eden bir kadını danışman olarak atadığı yönündeki iddialarla ilgili gelen bir soruya yanıt veren Öztrak, gerekli açıklamaların yapıldığını söyledi.

2 Eylül tarihinde X (Twitter) hesabı üzerinden danışman krizine ilişkin açıklamada bulunan Öztrak, “4 Haziran tarihinden itibaren Genel Başkanımız tüm danışmanlarının görevini sona erdirmiştir. O tarihten sonra, MYK üyesi arkadaşlarımız tarafından da ifade edildiği gibi, medyada tartışılan ismin danışmanlığa atanması söz konusu değildir” demişti.