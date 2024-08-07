CHP’den İsrail’e olay mesaj: Kes sesini katil!

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı yeni bir paylaşımda bu kez İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra CHP Gençlik Kolları ve Ankara Büyük Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı da etiketlemişti.

Söz konusu paylaşıma CHP Gençlik Kolları’ndan cevap geldi. Resmi hesaptan İngilizce olarak yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"KENDİNİZİ AKILLI MI SANIYORSUNUZ?"

“Kes sesini katil!

Kendinizi akıllı mı sanıyorsunuz? Bizi etiketleyerek müttefikiniz Erdoğan'ı güçlendirmeye çalıştığınızı biliyoruz.

Siz masum insanların katillerisiniz. O çirkin sözlerinizi bizden uzak tutun.

Özgür Filistin, yaşasın Filistin”

“CHP’Lİ GENÇLİĞİN İSRAİLLİ BAKANLA SAMİMİYETİNDEN ENDİŞE DUYUYORUZ”

AKP Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın, İsrailli Bakan Katz'ın mesajını alıntılayarak CHP'ye yüklendi:

"Katil, işgalci devlet İsrail'in Dışişleri Bakanının CHP Gençlik Kollarına seslenmesini büyük bir vehametle karşılıyorum.

Bu ülkenin her bir genci İsrail'in Filistin halkına yaptığı zulmün karşısındadır.

Türk Gençliği, soykırımı lanetler ve Filistin'in özgürlük mücadelesini destekler.

İsrail'in Türkiye düşmanı Dışişleri Bakanının CHP Gençlik Kolları ile samimiyetinden endişe duyuyoruz."

“O ÇIKARCI AĞZINA MAZLUM FİLİSTİN’İ MEZE EDERSİN”

CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik ise İnan'a çok sert bir yanıt verdi. Killik "Biz, sizin mazlumlar konusundaki ikiyüzlü duruşunuzu, Sisi’nin ayağına gitmenizden, Cemal Kaşıkçı’nın katillerine para dilenmenizden, yeniden “kardeşim Esad’a” dönmenizden biliyoruz. O çıkarcı ağzınıza mazlum Filistinlileri ancak oy için meze edersiniz.

Katil bir meczubun size gizli destek için paylaştığı yazılara akbaba gibi üşüşmek yerine, vicdanlı bir müslümansan partini, soykırımcı-katil İsrail’le ticareti kesmeye davet edebilirsin" ifadelerini kullandı.