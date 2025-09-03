CHP'den kayyum kararı sonrası yeni hamle! Resmi açıklama geldi

CHP, İstanbul İl Yönetimi'nin tedbiren görevden uzaklaştırılması kararını veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne itiraz başvurusu yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınması kararına itiraz etti.

8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

Mahkeme, seçimlerde usulsüzlük iddialarının “yaklaşık ispat” seviyesinde doğrulandığını belirterek kongrede seçilen il başkanı, yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini görevden uzaklaştırdı. Kararla birlikte kongrede seçilen kurultay 196 delege de görevden alındı.

Mahkeme, CHP MYK tarafından 14 Temmuz 2025’te alınan karar uyarınca başlatılan 39. Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütü’nce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verdi.

Mahkeme, eski il başkanları Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’ı görevlendirdi.

Mahkeme CHP İstanbul İl Kongresi’ni iptal etti: Gürsel Tekin kayyum olarak atandı

ÖZGÜR ÇELİK İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

Ekim 2023’te gerçekleşen CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddiaları üzerine 8 Temmuz’da ifadeye çağrılan Çelik, “Amaç, CHP’yi itibarsızlaştırmak ve toplumu susturmak” demişti.

Çelik ifadesinde şunları söylemişti,

“Ben Ağustos 2023’te Bahçelievler İlçe Başkanıydım ve 20 Ağustos’ta düzenlenecek Bahçelievler İlçe Kongresi’ne adaydım. O kongrede yarıştım, kazandım. Sonrasında İstanbul’da, ilçe başkanlarının ortak talebiyle İl Başkanlığına aday oldum ve kongreyi 26 ilçe başkanının desteğiyle kazandım.”

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ: NE OLDU?

8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’ni Özgür Çelik 342 oyla kazandı. Rakibi Cemal Canpolat ise 310 oy almıştı.

Çelik, il başkanı seçildiği 2023’e kadar CHP Bahçelievler İlçe Başkanı olarak görev yapıyordu.