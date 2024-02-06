CHP'den Lütfü Savaş'ın adaylığı için flaş açıklama. Depremzedeler protesto etmişti

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmiş, depremden sonra hiçbir kurum veya kişi sorumluk almayıp görevinden istifa etmemiş, depremde mağdur olan halk kendi başına bırakılmıştı.

Depremin olduğu dönemde Hatay’ın Büyükşehir Belediye Başkanı olan CHP’li Lütfü Savaş Hataylılar tarafından çokça eleştirilmiş, vatandaşlar tarafından istifası istenmiş ve üzerine düşen görevleri yerine getirememekle suçlanmıştı.

TARTIŞMALARA RAĞMEN YENİDEN ADAY

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde CHP tarafından yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gösterilen Savaş’a eleştiriler gelmeye devam etmiş ve adaylıktan çekilmesi için hem kendisine hem de partisi CHP ve Genel Başkan Özgür Özel’e çağrılarda bulunulmuştu.

Depremin yıl dönümünde yapılan anma törenine Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eleştirilerin göbeğinde olan isim Lütfü Savaş katıldı.

Katıldığı törende Hatay halkı tarafından Savaş yuhalanmış, Genel Başkan Özgür Özel’e eleştiriler yapılmıştı.

“PARTİ BİR KARAR VERECEKTİR”

Tartışmalar sonrasında Savaş’ın adaylığı yeniden tartışmaya açılınca CHP’nin Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın programına çıkarak Savaş ile ilgili flaş açıklamayı yaptı.

Açıklamasında, yeniden aday gösterilmesinin sebebi olarak CHP’nin Hatay’da yaptırdığı anketlerde Lütfü Savaş’ın birinci çıktığını fakat bu durumun kamuoyu tarafından tartışıldığını ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

“Genel Başkanımız en başından beri 'Ankete bakacağım, vatandaş ne diyor ona bakacağım' dedi. Anketlerin tamamında Lütfü Savaş önde çıktı. Genel Başkanımız Savaş'ı aday göstermeseydi 'Kurultay nedeniyle hesaplaşıyor' denilecekti.

Bundan da biraz uzak duruldu. Kamuoyu tarafından tartışılıyor, parti de bir karar verecektir bununla ilgili.

Genel Merkezimizin yetkisinde olan bir şey. Bizim açımızdan da değerlendirilmesi gereken nokta. Bütün suçu Savaş'a yıkmanın anlamı yok ama herkesin de buradan payını çıkarması lazım.”