CHP'den Ömer Çelik'e: CHP’yi tartışmak tek adam partisinin sözcüsüne düşmez

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in “CHP, bir bakıma kurultaylar partisidir. ‘Kim gitsin kim gelsin’ tartışması CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızdan uzak bir tartışmadır” sözlerini eleştirdi.

Torun, “Partisinde demokrasinin esamesi okunmayan Ömer Çelik, ülkeye demokrasi getiren CHP’ye laf ediyor. CHP’yi tartışmak, tek adam partisinin sözcüsüne düşmez. Partimizin istikametini, tabanın kararı belirler” diye tepki gösterdi.

"CHP BİR BAKIMA KURULTAYLAR PARTİSİDİR"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, bugün yapılan AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Çelik, “CHP, bir bakıma kurultaylar partisidir. ‘Genel başkan değişsin” diyenlerin, kendilerini de bu değişimin içine katmaları gerekir. Siyasi partilerin sahibi tabanlarıdır. Onların taleplerine kulak verilmesi esastır. ‘Kim gitsin kim gelsin’ tartışması CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızdan uzak bir tartışmadır” dedi.

“CHP’Yİ TARTIŞMAK, TEK ADAM PARTİSİNİN SÖZCÜSÜNE DÜŞMEZ”

Seyit Torun ise Çelik’e sosyal medya hesabından şu tepkiyi gösterdi:

“Partisinde demokrasinin esamesi okunmayan Ömer Çelik, ülkeye demokrasi getiren CHP’ye laf ediyor. CHP’yi tartışmak, tek adam partisinin sözcüsüne düşmez. Partimizin istikametini, tabanın kararı belirler. Tek kişi partileri, ‘kurultaylar partisi’ olmayı da değişimi de anlamaz.”