CHP'den RTÜK önünde protesto!

CHP Grubu RTÜK binası önünde toplandı. Grup, televizyon kanalına verilen cezaları protesto etmek amacıyla basın açıklaması gerçekleştirdi.

Grup adına açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bugün burada RTÜK'ün alışkanlık haline getirdiği uygulamalarından biri için, kara bir gün için buradayız" ifadelerini kullandı.

"GERÇEK HABER YAPIYORLAR"

Başarır, şunları söyledi,

"Bu kanalları muhalif kanal olarak gördüğü için cezalandırıyor. Aslında yanlış. Gerçek haber yapıyorlar, tarafsız haber yapıyorlar. Ben Beyaz TV'ye, CNN Türk'e çıkamıyorum ama bugün bir bakan benimle Halk TV'ye çıkmak istese gelip çok rahat yayın yapabilir."

"SEÇİM ARABASI KAÇIRILDI"

"Muhalefeti susturmak, özgür yayınları tehdit etmek için çok ağır cezalar verildi. RTÜK, bu iktidar sadece kanalları karartmıyor. Üniversiteleri, gençleri karartıyor. Buraya gelirken parti aracımızı otobüsümüzü buraya getiremedik. Bir polis kontak anahtarını aldı, başka birisine verdi. CHP'nin seçim arabası kaçırıldı."

"İnsanlar Halk TV'ye, Sözcü TV'ye çıkarken artık tedirgin oluyor, rahat konuşamıyor. Niye ülkeyi bu hale getiriyorsunuz? Biz bugün yurttaşlarımızla birlikte buraya geldik RTÜK'ü uyarıyoruz. Eğer bu uygulamalara devam ederseniz yarın buraya en az 100 bin vatandaşımızla geliriz."

"Bu tehdit değil, bu anayasal hakkımız. Anayasa 34'ten doğan en temel hakkımız. O yüzden artık ülkeyi karartmayın. Kanalları, gazeteleri rahat bırakın. Çünkü bu kanallar halkın kanalları. 86 milyonun kanalı, herkesin değer verdiği yorumcular, gazeteciler burada konuşuyor. Biz kanalların sonuna kadar yanındayız. Halk da onların arkasında."

NE OLMUŞTU?

RTÜK, Sözcü TV’ye İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yayın yapılarak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği savıyla 10 gün yayın durdurma cezası verdi.

Tele 1, Halk TV ve Now TV'ye de idari para cezası ile program durdurma cezası verildi.

Öte yandan Fatih Altaylı ve İlker Canikligil’in YouTube kanallarına 72 saat içerisinde lisans alınmaması halinde, erişim yasağı getirme kararı aldı.