CHP’den şaşırtan 'Genel Merkez' kararı! Şimdiden arayışa başladılar… Her ihtimal masada…

Düzenleme: Kaynak: Nefes
15 Eylül’de görülecek olan kurultay davası öncesi olası bir iptal kararı sonrası Genel Merkez’de İstanbul’daki gibi taşınmasının gündemde olduğu kulislerde konuşuluyor. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Aydın Milletvekili Bülent Tezcan olası butlan ve kayyum kararlarına karşı yeni bina arayışına başladığı iddia edildi.

Nefes’in parlamento muhabirleri Tarık Işık ve Mahmut Aydın'ın iddialarına göre; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Aydın Milletvekili Bülent Tezcan olası butlan ve kayyum kararlarına karşı yeni bina arayışına başladı.

GENEL MERKEZ DE İL GİBİ TAŞINACAK MI?

CHP İstanbul İl Kongresi’nin mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından kayyum olarak eski CHP’li vekil Gürsel Tekin getirilmişti. CHP ise il binasını Bahçelievler’deki ilçe binasına taşıdıkların açıklamıştı. Tekin’in olduğu bina eski il binası olurken, CHP orayı Özgür Özel’in ofisi olarak belirledi. CHP’de şimdiden gözler 15 Eylül’de görülecek olan kurultay davasına çevrildi. Oradan çıkacak bir iptal kararı sonrası Genel Merkez’de İstanbul’daki gibi taşınıp taşınmayacağı konusu merak ediliyor.

260658-29057-001.png

TAŞINACAK İDDİASI

Nefes’in parlamento muhabirleri Tarık Işık ve Mahmut Aydın, Ankara kulislerinde CHP yöneticilerinin Genel Merkez için yeni bina aradıkları söylentileri yayıldığını öne sürdü. İddialara göre, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Aydın Milletvekili Bülent Tezcan olası butlan ve kayyum kararlarına karşı yeni bina arayışına başladı.

HER İHTİMAL MASADA

“CHP bölünecek mi?” sorularını da gündeme geldiğini belirten muhabirler, “Tabii ki şimdiden kesin bir şey söylemek imkansız. Ancak her ihtimalin masada olduğunu belirtmekte fayda var” dedi.

