CHP'den seçim mesajı: Kaybedeceğini anlayan iktidarın bizi bölmesine izin vermeyeceğiz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Ankara'daki bombalı saldırı, Yargıtay'ın Gezi davası kararı ve 2024 yerel seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Öztrak, "Seçimleri kaybedeceğini anlayan iktidarın bizi bölmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

"TÜM BÜYÜKŞEHİRLERİ KAZANACAĞIZ"

Hükümetin akla ve mantığa dayanmayan gidişine bir dur demek için yerel seçimlerde büyük bir zafer kazanacaklarını belirten Öztrak, Seçimleri kaybedeceğini anlayan iktidarın bizi bölmesine, yüzde 30’la yüzde 100’ü yönetmesine izin vermeyeceğiz. Tüm büyükşehirleri kazanacağız. İl ve ilçe belde belediyeleri dahil ülkemizin her karışını, milletimizi rahat ettiren, feraha kavuşturan sosyal demokrat belediyecilikle tanıştıracağız" dedi.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ÖNÜNE KADAR NASIL GELDİLER"

Teröristlerin İçişleri Bakanlığı'nın önüne kadar nasıl gelebildiklerinin de sorgulanması gerektiğini belirten Öztrak, "Olayın failleri kadar bu hainlerin nasıl olup da başkentimizin en korunaklı bölgesine girebildiklerinin araştırılmasını, buna göz yumanların veya bunun farkına varmayan sorumluların derhal ortaya çıkarılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"YARGITAY HUKUK KATLİAMINA ORTAK OLDU"

Gezi Davası'nda hapis cezası alan beş kişinin cezalarının Yargıtay tarafından onanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öztrak, ortada bir delil olmadığı halde direnişe katılanlara müebbete varan cezalar verildiğini söyledi. Öztrak, şunları kaydetti:

"Özgürlüğü haykıranlara, yeşili, doğayı, parkı savunanlara, Gezi Parkı sivil direnişine katılanlara, ortada bir delil olmadığı halde ağırlaştırılmış müebbete varan cezalar verdiler. Şimdi de Yargıtay, AİHM kararlarını görmezden gelerek hain FETÖ’nün dinlemelerini, tatil tarihlerini, çekilmemiş belgeselleri ve hatta tiyatro oyunlarını kanıt sayan bir dosyayı, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını da eğip bükerek onayladı. Bir hukuk katliamına ortak oldu. Yargıtay’ın verdiği bu karardan sonra, hükümete karşı her protestonun delil aranmadan 'hükümete karşı suç' sayılmasının önünü açılmıştır."