CHP’den sızdırılan değişim videosu hakkında zehir zemberek açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu sızdırılan değişim videosunun ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamalarda bulundu. Öztrak, sızdırılan toplantıdan CHP'nin haberi olmadığını ifade etti.

"HABERİMİZ YOKTU"

Toplantının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak yaptığı basın açıklamasında bulundu. Öztrak, sızdırılan toplantıdan CHP'nin haberi olmadığını ifade etti.

Öztrak şunları söyledi:

“Millet zulüm altıdayken zoom konuşmayı doğru bulmayız. Partimizin geleneklerine uymayan, partinin hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıyı doğru bulmuyoruz. Yarışmaya 'Evet' diyoruz ama bu süreçte partimizin yıpratılmasını doğru bulmuyoruz. Genel merkezimizin de bu görüşmeden haberi yoktu. Partimizin yönetimi 100 yıllık partimizi limana yanaştırmaya kararlıdır”

MYK toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bazı CHP'li kurmayların yaptığı ve sızdırılan toplantıda yer alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın katılmadığı da ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'li kurmayların zoom üzerinden yaptığı toplantının yaklaşık 15 dakikalık kısmı YouTube üzerinden sızdırıldı.

Toplantıda CHP'de üst düzeyde görev yapan isimlerden Engin Altay, Özgür Özel, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek ve Gökhan Günaydın yer alıyor.

Yayınlanan kayda göre toplantıda yer alan kişiler Parti Meclisi'ni (PM) toplantıya çağırmak için bazı üyelerin imzalayacağı bir metin hakkında konuşuyor. Toplantıyı yöneten CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, söz konusu metnin Bülent Tezcan tarafından kaleme alındığını söylüyor.

İMAMOĞLU KONUŞTU

Ekrem İmamoğlu, konu hakkında "Partinin mevzuları partililerle konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur" dedi.

Toplantıların devam edeceğini ve gizli bir tarafı olmadığını belirten İmamoğlu, videonun sızdırılmasını araştıracaklarını söyledi.