CHP’den sızdırılan değişim videosu hakkında zehir zemberek açıklama

Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığında toplanan ve sızdırılan değişim videosu hakkında CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu.

CHP’den sızdırılan değişim videosu hakkında zehir zemberek açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu sızdırılan değişim videosunun ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamalarda bulundu. Öztrak, sızdırılan toplantıdan CHP'nin haberi olmadığını ifade etti.

"HABERİMİZ YOKTU"

Toplantının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak yaptığı basın açıklamasında bulundu. Öztrak, sızdırılan toplantıdan CHP'nin haberi olmadığını ifade etti.

Öztrak şunları söyledi:

“Millet zulüm altıdayken zoom konuşmayı doğru bulmayız. Partimizin geleneklerine uymayan, partinin hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıyı doğru bulmuyoruz. Yarışmaya 'Evet' diyoruz ama bu süreçte partimizin yıpratılmasını doğru bulmuyoruz. Genel merkezimizin de bu görüşmeden haberi yoktu. Partimizin yönetimi 100 yıllık partimizi limana yanaştırmaya kararlıdır”

MYK toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bazı CHP'li kurmayların yaptığı ve sızdırılan toplantıda yer alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın katılmadığı da ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'li kurmayların zoom üzerinden yaptığı toplantının yaklaşık 15 dakikalık kısmı YouTube üzerinden sızdırıldı.

Toplantıda CHP'de üst düzeyde görev yapan isimlerden Engin Altay, Özgür Özel, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek ve Gökhan Günaydın yer alıyor.

Yayınlanan kayda göre toplantıda yer alan kişiler Parti Meclisi'ni (PM) toplantıya çağırmak için bazı üyelerin imzalayacağı bir metin hakkında konuşuyor. Toplantıyı yöneten CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, söz konusu metnin Bülent Tezcan tarafından kaleme alındığını söylüyor.

İMAMOĞLU KONUŞTU

Ekrem İmamoğlu, konu hakkında "Partinin mevzuları partililerle konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur" dedi.

Toplantıların devam edeceğini ve gizli bir tarafı olmadığını belirten İmamoğlu, videonun sızdırılmasını araştıracaklarını söyledi.

tytgjghu.jpg

yuyti-002.jpg

İlgili Haberler
CHP'de iki isme kapı gösterilecek. Fikret Bila açıkladı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu sızdırılan değişim toplantısı sonrası konuştu: 200’e yakın toplantı yaptık
İmamoğlu'nun CHP'deki değişim toplantısı sızdı. Toplantıdaki isimler ortaya çıktı
İmamoğlu hükümet tarafından muhatap kabul edildi. Hayırdır inşallah
Öne Çıkanlar
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?
Dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Kısmet 5 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kısmet yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Kısmet 5 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kısmet yeni bölüm ne zaman?
Türkiye Avrupa Birliği’ne girerse hayatımızda neler değişir? Güncel
Türkiye Avrupa Birliği’ne girerse hayatımızda neler değişir?
Sıcak havada mide-bağırsak sağlığına dikkat. Profesör uyarılarını sıraladı Sağlık
Sıcak havada mide-bağırsak sağlığına dikkat. Profesör uyarılarını sıraladı
CHP'de iki isme kapı gösterilecek. Fikret Bila açıkladı Siyaset
CHP'de iki isme kapı gösterilecek. Fikret Bila açıkladı
Üvey Anne 5 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üvey Anne dizisi yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Üvey Anne 5 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üvey Anne dizisi yeni bölüm ne zaman?
Türk mitolojinde Ağaç Ata ne anlama geliyor? Uygurların ataları Tarih - Mitoloji
Türk mitolojinde Ağaç Ata ne anlama geliyor? Uygurların ataları
Özkan Uğur'un eşinden yürek yakan paylaşım Magazin
Özkan Uğur'un eşinden yürek yakan paylaşım