CHP'den son dakika kayyum hamlesi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'den son dakika kayyum hamlesi!

CHP Ankara'daki Asliye Mahkemesi'nin kararından sonra CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik tedbirin kaldırılması için başvuruda bulundu.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İstanbul İl Yönetimi'nin görevini düşürmesinden sonra Gürsel Tekin ve beraberindeki 'çağrı heyeti' isim kayyum olarak atanmıştı.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi ise, CHP'nin 2023'teki İstanbul Olağan İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davayı esastan reddetti.

CHP’DEN BAŞVURU

Son olarak geçici tedbir olarak alınan kayyum kararının kaldırılması için CHP avukatları 45. Asliye Hukuk mahkemesine başvurdu.

Başvurunun kabul edilmesi halinde Gürsel Tekin ve beraberindeki kayyum heyetinin görevi fiilen sona erecek.

Son Haberler
İspanyollar istemedi İsrailli sporcular çekildi
İspanyollar istemedi İsrailli sporcular çekildi
Park halindeki TIR’a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Park halindeki TIR’a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
İnönü Mağarası’nın içinde bulundu! Gizemi 5 bin yıl sonra çözüldü! Isınmak için yaktılar iyileşmek için içtiler
İnönü Mağarası’nın içinde bulundu! Gizemi 5 bin yıl sonra çözüldü! Isınmak için yaktılar iyileşmek için içtiler
Kahverengi kokarca mücadelesinde yeni hamle
Kahverengi kokarca mücadelesinde yeni hamle
CHP'li bir isim daha AKP'ye geçti
CHP'li bir isim daha AKP'ye geçti