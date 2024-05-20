CHP'den Süleyman Soylu açıklaması. 'Dokunulmazlığı kaldırıp yargılanmaya dahil edilsin'

Düzenleme: Kaynak: ANKA
CHP'den Süleyman Soylu açıklaması. 'Dokunulmazlığı kaldırıp yargılanmaya dahil edilsin'
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının en kilit isimlerinden birinin Süleyman Soylu olduğunu ifade ederek,"Süleyman Soylu’nun bir an önce dokunulmazlığının kaldırılarak yargılama sürecine dahil edilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı gerekçesiyle dün Samsun’a geldi. Samsun'da kutlama ve yürüyüşlere katılan Özel, Samsun programının bitişinde MYK’yı topladı.

Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK toplantısı devam ederken önemli açıklamalarda bulundu. Ayhan Bora Kaplan hakkında konuşan Yücel, Süleyman Soylu'nun bu dava kapsamında dokunulmazlığının kaldırılıp yargılanması gerektiğini ifade etti.

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"BU OLAYLARIN EN KİLİT İSİMLERİNDEN BİRİ"

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla ilgili konuşan bulunan Yücel, emniyet teşkilatının mensuplarıyla çetelerin üst düzey bürokratların da adının karıştığı bir darbe yapılanmasından devlet içerisinde bir hesaplaşmadan bahsedildiğini, ifade ederek, "Beş sene önce sokaklarda torbacılık yapan, ancak sonradan çete liderliğine yükselen biri nasıl olur da devletle bu denli üst düzeyli ilişki kurar, oralara sirayet eder" ifadelerini kullandı.

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"SÜLEYMAN SOYLU'NUN DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILIP YARGILANMASI LAZIM"

Deniz Yücel, ne yapılırsa yapılsın dikiş tutmayacağını, kötü günlerin bizi beklediğini bu olayların en kilit isimlerinden birinin de İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu olduğunu ifade etti. Süleyman Soylu'nun dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini ifade eden Yücel, "Yargıya, adalet mekanizmasına ve devlete hak ettiği itibar ve güven yeniden kazandırılmak istiyorsa Süleyman Soylu’nun bir an önce dokunulmazlığının kaldırılarak yargılama sürecine dahil edilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

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