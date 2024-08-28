CHP'den Tanju Özcan hakkında karar. Disipline sevk edilmişti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın cezası belli oldu. YDK, Özcan'a kınama cezası verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) bugün toplanarak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a kınama cezası verilmesine karar verdi.
MYK istemiyle başlatılan disiplin sürecinin ardından savunması istenen Özcan toplantıya katılmadı ve savunmasını yazılı olarak YDK’ya iletti.
YDK Sekreteri Deniz Çakır, yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Yüksek Disiplin Kurulumuz, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, 11.07.2024 Perşembe günü saat 17:58’de sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım nedeniyle Tüzüğümüzün 68/3-c maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına oy birliğiyle karar vermiştir.”
Özcan, CHP’nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sarf ettiği sözler nedeniyle 17 Temmuz’da MYK tarafından disipline sevk edildi. Karar, MYK’da oy birliğiyle alındı.