CHP'den TRT yayınları için 'hak ihlali' başvurusu

CHP'den, TRT yayınlarının adil ve tarafsız olmadığı gerekçesiyle AYM'ye hak ihlali başvurusu yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, "Buradan bir hak ihlali kararı verilmesini bekliyoruz. Çünkü hepimizin vergisiyle yayın yapan bir kuruluşun böyle davranmaya hakkı yok" dedi.

CHP'den TRT yayınları için 'hak ihlali' başvurusu

AA’nın haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, TRT yayınlarının adil ve tarafsız olmadığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne "hak ihlali" başvurusu yaptı.

Emre, TRT yayınlarına ilişkin yaptığı bireysel başvurunun ardından Anayasa Mahkemesi önünde açıklamalarda bulundu.

Siyasi partilerin eşit şartlarda propagandalarını yapabilmelerinin, seçimlerin adil ve tarafsız şekilde sonuçlanmasının da temel enstrümanlarından biri olduğunu dile getiren Emre, TRT'nin devletin televizyonu olduğunu, 85 milyonun vergisiyle faaliyet yaptığını, bütün partilere eşit mesafede davranması gerektiğini söyledi.

Seçim döneminde CHP'ye TRT'de yeterince yer verilmediğini ifade eden Emre, şöyle konuştu;

"Bu süre içinde hiçbir şekilde CHP Genel Başkanı ve milletvekillerinin programlara davet edilmediğini gördük. Bu hukuksuzluk karşısında bizzat TRT'ye başvuruda bulunduk, Radyo Televizyon Üst Kurulu'na başvuruda bulunduk, Cumhuriyet savcılarına suç duyurusunda bulunduk, idari yargıya başvurduk. Her türlü başvuruyu yaptık. Ancak bir türlü netice alamıyoruz. Bugün de Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunduk ve buradan bir hak ihlali kararı verilmesini bekliyoruz. Çünkü hepimizin vergisiyle yayın yapan bir kuruluşun böyle davranmaya hakkı yok."

Seçimde propaganda açısından hakkaniyetli bir süreç yaşanmadığını, bu hukuksuzluğun sona ermesi gerektiğini belirten Emre, konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

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