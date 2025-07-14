CHP'den üç isme partiden ihraç talebi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'den üç isme partiden ihraç talebi!

CHP sözcüsü Deniz Yücel, "Manavgat'ta yaşanan süreçle ilgili olarak, bu rüşvet kumpasının baş aktörü olan Engin Türer, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül kesin ihraç istemiyle dsipline sevkine karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

CHP'li Manavgat Belediyesi'ne gerçekleştirilen operasyondan sonra partinin başlattığı soruşturmanın sonucunu

CHP Sözcüsü Deniz Yücel CHP'li Manavgat Belediyesi'ne gerçekleştirilen operasyondan sonra partinin başlattığı soruşturmanın sonucu hakkında açıklamalarda bulundu.

CHP'de yolsuzluğa izin verilmeyeceğini ifade eden Yücel, Belediye Başkan Yardımcısı Engin Türer dahil 3 kişinin kesin ihraç talebiyle disiplin sevk edildiğini ifade etti.

Öte yandan Yücel soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Karar ve önceki dönem Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in üyeliklerinin askıya alındığını açıkladı.

Konuya dair CHP Sözcüsü Deniz Yücel şu sözleri sarf etti:

"Manavgat'ta yaşanan süreçle ilgili olarak, bu rüşvet kumpasının baş aktörü olan Engin Türer, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül kesin ihraç istemiyle dsipline sevkine karar verilmiş. Soruşturmanın selameti açısından da Belediye Meclis grubundan 7 kişinin gözaltına alınması ve bu meclis üyesi listelerinin oluşturulmasında dahli olmaları nedeniyle Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve önceki dönem Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in üyelikleri askıya alınmıştır."

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