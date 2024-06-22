CHP'den yeni miting kararı! 30 Haziran'da...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelerek Yazıhan Belediyesi'ni ziyaret etti. Özel, daha sonra burada düzenlenen "Halk Buluşması"nda halka seslendi.

Özel, "Türkiye'de emeği sömürülen, yıllarca çalışmasının sonucunda emekli maaşı kuşa dönen, ürünü para etmeyen, geçinemeyen herkesi 30 Haziran günü Kocaeli'deki 'Geçinemiyoruz Mitingi'ne davet ediyorum" diye konuştu.

"BÜYÜK 'GEÇİNEMİYORUZ MİTİNGİ' YAPACAĞIZ"

Ekonomik krize ve geçim sıkıntısına vurgu yapan Özel,"Bu şartlarda geçinebiliyor musunuz? Siyaset, sokağın sesini dinleme işidir. Sokakta artık ses yok, çığlık var. Ne diye çığlık atıyor insanlar? 'Geçinemiyoruz' diyorlar. Madem ki geçinemiyorsunuz, madem ki sonuç yok, o zaman asgari ücrete zam yapılması gereken günden bir gün önce Türkiye'nin en büyük emek kentinde, Kocaeli'de, Gebze'de işçilerle, emeklilerle, çalışanlarıyla, bütün emekçileriyle, esnaflarla, çiftçilerle birlikte büyük 'Geçinemiyoruz Mitingi' yapacağız. Türkiye'de emeği sömürülen, yıllarca çalışmasının sonucunda emekli maaşı kuşa dönen, ürünü para etmeyen, geçinemeyen herkesi 30 Haziran günü Kocaeli'ndeki Geçinemiyoruz Mitingi'ne davet ediyorum" dedi.

BUĞDAY ÜRETİCİLERİ İÇİN MİTİNG DÜZENLENMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Haziran Cuma günü Tekirdağ’da buğday üreticileri için de miting düzenlemişti.