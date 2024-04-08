CHP'den YSK'nın Hatay kararına ilk tepki "Bizim için meşru değil"

Kaynak: Haber Merkezi
CHP'den YSK'nın Hatay kararına ilk tepki "Bizim için meşru değil"
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili oyların yeniden sayılması ve seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti. Alınan bu karar sonrası CHP'den tepki geldi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Hatay Belediye Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için yaptığı itirazları reddetti. Kurulun kararına ilk tepki partinin genel başkan yardımcısı Gül Çiftci'den geldi.

'YSK, HATAY'DA SANDIK İRADESİNİ HİÇE SAYMIŞTIR'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimlerinde, geçersiz oyların yeniden sayılması ve seçimin iptal edilmesi yönünde yaptıkları bütün itirazları reddetmesine tepki gösterdi.

Çiftci, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Yüksek Seçim Kurulu, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimlerine dair yaptığımız itirazları reddetti. İlçe seçim kurulları, il seçim kurulu ve YSK, Hatay’da sandık iradesini hiçe saymıştır. Hatay’da verilen mazbata bizim için dün meşru değildi, bugün de meşru değil.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hatay İl Seçim Kurulu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını CHP'nin itirazı sonuçlanmadan AKP'nin adayı Mehmet Öntürk'e vermişti.

CHP, bunun üzerine YSK'ye itirazda bulunmuş ve seçimlerin yenilenmesini talep etmişti.

Son Haberler
Mesut Özil Alman olduğunu unuttu at üzerinden Türklük mesajı verdi. Özgür Demirtaş ve Ümit Özat taşı gediğine oturttu Spor
Mesut Özil Alman olduğunu unuttu at üzerinden Türklük mesajı verdi. Özgür Demirtaş ve Ümit Özat taşı gediğine oturttu
Kuyu faciası. 7 yaşındaki çocuk oyun oynarken canından oldu Gündem
Kuyu faciası. 7 yaşındaki çocuk oyun oynarken canından oldu
Çin restoranında iftar yapan ailenin samimi videosu beğeni topladı Video
Çin restoranında iftar yapan ailenin samimi videosu beğeni topladı
Hatay'da yüz binlerce kaçak makaron ele geçirildi Yerel Haberler
Hatay'da yüz binlerce kaçak makaron ele geçirildi
İsrail askerlerinin TikTok dansı tepki topladı Video
İsrail askerlerinin TikTok dansı tepki topladı
Tokat’ta ev yangını Yerel Haberler
Tokat’ta ev yangını