CHP'li 3 belediye başkanı daha AKP'ye geçiyor! 167 bin oy fark atmıştı... İstifa mektupları ceplerinde...

CHP’den ayrılıp AKP’ye katılımlar son günlerde gündeme damga vuruyor. Son olarak AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat rozetini taktığı Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel AKP’ye katılmıştı. Yandaş Türkiye gazetesi ise yeni bir iddiada bulundu. Kulislerde CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın da ilerleyen dönemde AK Parti’ye katılacağının konuşulduğu öne sürüldü.

AKP BASKISI

Son dönemde CHP’li belediyelere ardı ardına yapılan operasyonların yanı sıra bir de parti değişimleri yaşanıyor. CHP’den ayrılıp AKP’ye katılımlar son günlerde artmaya başladı. AKP’ye son olarak Erdoğan’ın bizzat rozetini taktığı Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’in katılımıyla partiye katılan belediye sayısı 59’a yükseldi.

BİR İDDİA DAHA YANDAŞDAN GELDİ

Geçtiğimiz günlerde yandaş gazeteci Sinan Burhan, önümüzdeki günlerde 8 belediye başkanının daha AKP’ye katılacağını iddia etmişti. Bugün ise Türkiye gazetesi bomba bir iddiayı gündeme getirdi. İddiaya göre; AKP ile görüşme iddiaları medyaya yansıyan ve bunu yalanlayan bazı CHP’li başkanların AK Parti kurmayları ile temaslarını sürdürdüğü öne sürüldü.

“KATILIMI AN MESELESİ”

“Katılımı an meselesi” diyen kaynaklar, AKP’ye katılacaklar içerisinde CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey olduğu iddia edildi. Hatta Bozbey dışında Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın da ilerleyen dönemde AKP’ye katılacağı ileri sürüldü. AKP’nin planı ise 59 belediye sayısının 100’e ulaşmak olduğu kulislerde aktarıldı.