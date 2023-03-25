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Seçimlerde oy kullanacak yabancı kökenli seçmen sayısı belli oldu. CHP’li Adıgüzel açıkladı

CHP’li Onursal Adıgüzel, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde yurt içi ve yurt dışı seçmen listelerinde toplam 240 bin civarında yabancı kökenli seçmenin oy kullanacağını açıkladı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 04:29
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CHP’li Adıgüzel açıkladı: Seçimlerde oy kullanacak yabancı kökenli seçmen sayısı belli oldu

Seçimlerde oy kullanacak yabancı kökenli seçmen sayısı belli oldu. CHP’li Adıgüzel açıkladı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, TELE1’de Sedef Kabaş’ın sunduğu Gazeteciler Masası programının konuğu oldu.

Adıgüzel, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde oy kullanacak yabancı kökenli seçmen ve yurt dışında oy kullanacak seçmen sayıları hakkında bilgi verdi.

“240 BİN YABANCI KÖKENLİ SEÇMEN OY KULLANACAK”

Seçimlerde oy kullanacak yabancı kökenli seçmen sayısının yaklaşık 240 bin olduğunu belirten Adıgüzel, “Yurt içi ve yurt dışı seçmen listelerinde yaklaşık 170 bin Suriyeli tespit ettik biz. 23 bin civarı Afganistanlı var. 21 bin civarı İranlı var. 16 bin 500 civarı Iraklı var. 6 bin civarı da Libyalı var. Bunların hepsini topladığımızda yurt içi ve yurt dışı seçmen listelerinde bunların toplamı 240 bin civarında” ifadelerini kullandı.

“ÜÇ MİLYON 200 BİN KÜSUR YURT DIŞI SEÇMEN VAR”

Onursal Adıgüzel, yurt dışından oy kullanacak toplam seçmen sayısının üç milyon 200 bin civarında olduğunu söyledi. Adıgüzel ayrıca ilk defa sandık kurulan 15 ülkedeki toplam seçmen sayısının da 12 bin 78 olduğunu söyledi.

CHP’li Adıgüzel şöyle konuştu:

“Altı buçuk milyon yurt dışı seçmen var dediler. Hayır, üç milyon 200 bin küsur yurt dışı seçmen var. İlk defa sandık koyulan 15 ülkede 12 bin 78 seçmen var. Bunun da bin 584’ü Afganistan’da 606’sı Belarus’ta, 559’u Brezilya’da, 730’u Estonya’da, 553’ü Fas’ta, Karadağ’da bin 274 var, Güney Kore’de 657 var, Libya’da 724 var.”

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