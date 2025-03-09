CHP'li Ahmet Kurtuluş hakkında gözaltı kararı! Mikrofon krizi soruşturma açtırdı

Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında, AKP meclis üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik sözleri nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

Ahmet Kurtuluş’a “Görevi kötüye kullanma” (TCK 257), “İfade Özgürlüğünün Engellenmesi” (TCK 109) ve “Kamu Görevine İlişkin Hakların engellenmesi” (TCK 113) suçlamaları yönetildi.

BİLGİLİ'NİN KONUŞMASI SIRASINDA MİKROFON KAPATILMIŞTI

Kadıköy Belediye Meclisi MART toplantısında, CHP'li Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarının ardından, AKP Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili söz almıştı.

Bilgili'nin konuşmasının 5 dakikayı geçince Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, her konuşmacının 5 dakika hakkı olduğunu söyleyerek Bilgili’nin konuşmasını kesmişti. Bilgili konuşmasını sonlandırmayınca mikrofonu kapatılmıştı.

"DIŞARI ATALIM"

Yaşanan tartışma sırasında Kurtuluş, "Bu şekil yok ya. Bu olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik." diyerek sert ifadeler kullanmıştı. Bu olayın ardından Başsavcılık, Kurtuluş hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi.