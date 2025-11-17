CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından, "Pazartesi günü TRT’ye çıkacağım" paylaşımı yapmıştı. Akdoğan, sözünü tutarak, bina önünde TRT'ye çıktı.

"TRT BİZİM İÇİN ARTIK İSYAN NOKTASIDIR"

CHP Milletvekili Akdoğan, bina önünde kurduğu stüdyoda açıklamalarda bulundu. Akdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Burada bir stüdyo kuruyoruz çünkü içerideki stüdyolarda bize yer verilmiyor. Biz de masamız, sandalyemiz ile birlikte burada bir stüdyo kurduk. Buraya 86 milyon para veriyoruz ama 86 milyonun sesi değil bir kişinin sesi çıkartılıyor.

TRT bizim için artık isyan noktasıdır. Tahammül edecek yerimiz yok. Hafta içi TBMM'de konuşacağım, diğer stüdyolarına gideceğim. Ben bugün TRT'nin içine pekala girebilirdim ben milletvekiliyim. Sadece tek derdim, buradaki emekçi arkadaşlarla karşı karşıya gelmemek. Çünkü ben buraya gireceğim, arkadaşlar beni soksalar bir dert sokmasalar bir dert. Bizim çalışanlar ile derdimiz yok, derdimiz TRT'yi yönetenlerle."