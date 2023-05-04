CHP'li Antmen PTT'ye sordu: Devletin kurumu musunuz yoksa AKP’nin taşeronu musunuz?

PTT, resmi hesabından yapılan AKP Trabzon mitingi paylaşımı tepki çekti. CHP'li Alpay Antmen, PTT'nin paylaşımlarını alıntılayarak "Devletin kurumu musunuz yoksa AKP’nin taşeronu musunuz?" sorusunu sordu.

CHP'li Antmen PTT'ye sordu: Devletin kurumu musunuz yoksa AKP’nin taşeronu musunuz?

Kamu kurumu PTT sosyal medya hesabından AKP Trabzon mitingini paylaştı. Paylaşıma tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "Devletin kurumu musunuz yoksa AKP’nin taşeronu musunuz?" diye sordu.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NUN PAYLAŞIMINI PAYLAŞTILAR

AKP'nin Trabzon 1. sıra adayı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dün gerçekleşen Trabzon'daki seçim mitinginin canlı yayını PTT'nin kurumsal sosyal medya hesabından paylaşıldı.

PTT bugün de Karaismailoğlu'nun Trabzon Ganita’daki seçim çalışmasını paylaştı.

PTT'nin tepki çeken paylaşımları:

ptt-akp-trabzon-mitingi.jpg

ptt-akpganita-trabzon-mitingi.jpg

"AKP'NİN TAŞERONU MUSUNUZ?

Olayı gündeme taşıyan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "PTT resmi hesaptan iktidarın mitinglerini paylaşıp duyuru yapıyor. Siz, devletin kurumu musunuz yoksa AKP’nin taşeronu musunuz?" diyerek tepki gösterdi.

14 Mayıs seçimlerini hatırlatan Antmen, "AKP taşeronuysanız istifa edin, sonra istediğiniz mitinge koşun. Zaten son 10 gününüz. Bu ve bütün hukuksuzluk ve emekçi zulümleriniz son bulacak" dedi.

alpay-antmen.jpg

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