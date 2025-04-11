CHP'li Aykut Erdoğdu'dan İmamoğlu'nun duruşma resmiyle dikkat çeken mesaj

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Silivri'deki duruşma salonunda savunma yaptığı bir ana ait fotoğraf, CHP'li milletvekilleri ve parti yöneticileri tarafından sosyal medya platformlarında geniş bir şekilde paylaşıldı.

İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in ailesine yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı dava kapsamında görülen duruşmada çekilen bu görüntü, CHP'liler tarafından dayanışma ve destek mesajlarıyla birlikte kamuoyuyla paylaşıldı.

Paylaşımlarda, İmamoğlu'nun yargılanma sürecine ve olası bir tutuklama ihtimaline yönelik sert eleştiriler dikkat çekti.

CHP milletvekilleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda, davanın siyasi bir nitelik taşıdığını ve İmamoğlu'nun halkın iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanı olarak hedef alındığını vurguladı.

Mesajlarda, İmamoğlu'nun İstanbul için gerçekleştirdiği hizmetlerin ve liderlik vizyonunun engellenmeye çalışıldığına dair görüşler öne çıktı. Aynı zamanda, CHP'liler tarafından yapılan paylaşımlar, parti tabanını ve destekçilerini birlik olmaya çağıran güçlü bir dayanışma ruhu taşıyordu.

Söz konusu fotoğraf ve beraberindeki mesajlar, kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi görerek gündem oluşturdu. İmamoğlu'nun duruşmadaki kararlı ve dik duruşu, CHP'liler tarafından cesaret ve mücadele azminin sembolü olarak yorumlanırken, dava sürecine ilişkin tartışmalar da kamuoyunda geniş yankı buldu. Bu paylaşımlar, İmamoğlu'na duyulan güvenin ve CHP'nin siyasi duruşunun bir yansıması olarak değerlendirildi.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duruşma salonunda çekilmiş bir fotoğrafla birlikte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Erdoğdu'nun mesajında, İmamoğlu'na destek veren ve dayanışma ruhunu vurgulayan ifadeler yer alırken, paylaşımın içeriği ve zamanlaması siyasi çevrelerde de dikkatle takip edildi.

İmamoğlu'nun yargılandığı dava süreciyle ilgili gelişmelerin gündemde olduğu bir dönemde yapılan bu paylaşım, hem CHP tabanında hem de genel kamuoyunda yoğun ilgi gördü.

Erdoğdu'nun mesajı, İmamoğlu'nun siyasi duruşuna ve İstanbul için yürüttüğü çalışmalara olan güveni yansıtırken, aynı zamanda birlik ve beraberlik çağrısı olarak da yorumlandı.

Aykut Erdoğdu, şunları yazdı:

"Bu resmi unutmayın. Ben ömrüm boyunca unutmayacağım. Bu resme sebep olanların bu resmi çekilinceye kadar mücadeleyi bırakmayacağım."