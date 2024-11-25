CHP'li Başarır'dan AKP'li Varank'a kreş yanıtı 'Tweet bu kadar, gerizekalı'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan, AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank'a kreş tartışmalarına ilişkin sert bir yanıt geldi.

Varan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i yaptığı açıklamayı alıntılayarak "Milli Eğitim Bakanımız açıkladı, gönderilen yazıda kreşlerle alakalı hiçbir ifade yok" demişti.

Varank'ın bu yanıtına Mahir Başarır MEB'in resmi yazısıyla karşılık verdi. Mahir Başarır kreş ibarelerinin geçtiği belgeyi ekleyerek paylaşımına "Tweet bu kadar, gerizekalı" diye yazdı.

ÖZGÜR ÖZEL: GEL KAPAT DA GÖRELİM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bir yazı göndererek belediyelere ait kreşlerin kapatılması talep etmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel söz konusu talebe "Kadınlar çalışsın, çocuklar eşit bir başlangıç yapsın diye açtığımız kreşlere dokunmak, çocukların geleceğini hedef almaktır. Hadi gel kapat da görelim!" ifadeleri ile tepki vermişti.

VARANK AÇIKLAMADA KREŞ İBARESİİN OLMADIĞINI SAVUNDU

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank kreş tartışmalarına dahil olarak yaptığı paylaşımda resmi yazıda kreşlerle alakalı hiçbir ifadenin olmadığını savundu. Özgür Özel'in sözlerini alıntılayan Varank "Daha kreş ile anaokulu arasındaki farkı bilmeyen bir genel başkansın. Aklın erer mi bilmiyorum ama tek tek yazayım; Milli Eğitim Bakanımız açıkladı, gönderilen yazıda kreşlerle alakalı hiçbir ifade yok. Kaldı ki, kreşler MEB'in yetkisinde bir alan da değil. İçerisinde kreş kapatma ifadesi geçmeyen, parti ayırt etmeksizin tüm belediyelere gönderilen bir yazı için 'CHP'li belediyelere kreşleri kapatın dediler' diye alenen yalan söylemek altı okun hangi ilkesinde var?"

BAŞARIR'DAN 'GERİZEKALI TWEET' YANITI

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da bu kez Varank'ın Özel'i yalancılıkla suçlayan ifadelerini alıntılayarak "Tweet bu kadar gerizekalı" notuyla söz konusu ifadenin olduğu belgeleri paylaştı.

BAŞARIR'İN GERİZEKALI YANITI ÜZERENE VARANK'TAN YANIT