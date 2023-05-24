CHP'li Başarır'dan Bakan Nebati'ye: Stokçuluğa da başlamış

AKP'li Nureddin Nebati'nin görsellerinin bulunduğu parti bürosunda patates çuvallarının fotoğrafını paylaşan CHP’li Başarır, "Stokçuluğa da başlamış" ifadesini kullandı.

CHP'li Başarır'dan Bakan Nebati'ye: Stokçuluğa da başlamış

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Hazine ve Maliye Bakanı olan ve AKP’den Mersin Milletvekili seçilen Nureddin Nebati hakkında "Stokçuluğa da başlamış" yorumunda bulundu.

nebatistok.jpg"STOKÇULUĞA DA BAŞLAMIŞ"

CHP'li Ali Mahir Başarır, Twitter hesabı üzerinden 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde AKP'den Mersin Milletvekili seçilen Nureddin Nebati'nin görsellerinin bulunduğu büroda patates çuvallarının bulunduğu görseli paylaştı.

Başarır, paylaştığı görselde "Stokçuluğa da başlamış" ifadesini kullandı.

basarirkeps.jpg

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