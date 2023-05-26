CHP’li Başarır’dan Soylu’ya sert tepki: Sen millet iradesinden büyük müsün? Utanmaz adam

CHP’li Başarır, Süleyman Soylu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Oy ve Ötesini sandıklara yaklaştırmayacaklar’. Sen kimsin? Sen bu ülkedeki yasalardan, millet iradesinden büyük müsün? Utanmaz adam” ifadelerini kullandı.

CHP’li Başarır’dan Soylu’ya sert tepki: Sen millet iradesinden büyük müsün? Utanmaz adam

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Süleyman Soylu denen hadsiz, hukuksuz, sözde seçimlerin güvenliğinden sorumlu içişleri bakanı demiş ki: ‘Emniyet müdürlerine talimat verdim. Oy ve Ötesini sandıklara yaklaştırmayacaklar’. Sen kimsin? Sen bu ülkedeki yasalardan, millet iradesinden büyük müsün? Utanmaz adam, bu ülkede 1950’lerden beri anayasada da belirtildiği gibi seçimlerin yürütülmesindeki temel ilke, “Gizli oy, açık tasnif” yöntemidir. Sen insanların sandığı denetlemesini nasıl engelleyebilirsin?” dedi.

SON OY KESİNLEŞENE KADAR SANDIĞA SAHİP ÇIKACAĞIM
Süleyman Soylu’nun yapmak istediği şeyin milletin iradesine bir darbe girişimi olduğunu ve bunun anayasal bir suç teşkil ettiğini belirten CHP’li Başarır, “Şunu herkes bilsin: Bu seçimde 85 milyon, oylarına sahip çıkacak. Ben Mersin Milletvekiliyim ama bugün Şanlıurfa’ya gidiyorum ve son oy kesinleşene kadar da orada sandığa sahip çıkacağım. Tüm yurttaşlarımızı da sandığa sahip çıkmaya davet ediyorum. Süleyman Soylu gibi Bekir Bozdağ gibi adamlara, Ulaştırma Bakanlığındaki zat gibi adamlara asla güvenmeyin. Biz kendi irademize kendimiz sahip çıkacağız.” dedi.

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