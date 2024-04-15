CHP'li başkan ilk vaadini gerçekleştirdi. Artık yabancı tabela yasak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2024-2029 döneminin 1. Meclis Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Seçim öncesi Bozbey'in suya yüzde 25 indirim vaadi, toplantıda alınan kararla birlikte yürürlüğe girdi.

Toplantı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in başkanlığında Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonu’nda yapıldı.

Su faturalarında indirim teklifi, meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi. Bu kararla birlikte Bursalılar, su faturalarında yüzde 25’lik bir indirimden yararlanacak.

TÜRKÇE TABELA ZORUNLULUĞU

Toplantıda alınan bir diğer önemli karar ise tabelalarda bulunan yabancı dillerdeki yazıların Türkçe olması oldu. Önerge oy birliğiyle kabul edildi. Böylelikle 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren reklam tabelalarında yabancı dil kullanımı olmayacak.