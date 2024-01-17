İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin haftalık grup toplantısında sert açıklamalarda bulundu.

Grup toplantısında CHP’li başkan İYİ Parti’ye geçti. CHP’den istifa eden ve Aydın Milletvekilliği yapan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay İYİ Parti’ye katıldı.

İYİ Parti lideri Akşener, Mehmet Fatih Atay’ın rozetini taktı. Ayrıca İYİ Parti'nin Efeler Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı.

Atay, Akşener'e kendisine duyduğu güvenden dolayı teşekkür etti.

İşte rozeti takma anı:

Kürsüde Fatih Atay, "5 yıllık görev süresince çok önemli işlere imza attık. Arkadaşlarımla birlikte 752 öğrencinin eğitim gördüğü kreşi hayata geçirdik. Binlerce çocuğa her gün beslenme çantası veriyoruz. İnanın Türkiye'de isim hakkı bizde olan 15 kitap kafe açtık. Bizim kötülükle hiç bir işimiz olmaz. Bizim İYİ'likle işimiz olacaktır. Hepinizle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Atay, geçen yıl Eylül ayında CHP'den istifa etmişti. İstifa sonrası açıklama yapan Atay, Kılıçdaroğlu’nun Özlem Çerçioğlu’nu Aydın adayı olarak açıklamasını ve belediyeyi ziyaret etmemesini eleştirmişti.