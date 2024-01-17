CHP’li başkan İYİ Parti’ye geçti

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ramazan Süzen
CHP’li başkan İYİ Parti’ye geçti
CHP’den istifa eden Aydın Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay bugün İYİ Parti’ye geçti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin haftalık grup toplantısında sert açıklamalarda bulundu.

Grup toplantısında CHP’li başkan İYİ Parti’ye geçti. CHP’den istifa eden ve Aydın Milletvekilliği yapan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay İYİ Parti’ye katıldı.

İYİ Parti lideri Akşener, Mehmet Fatih Atay’ın rozetini taktı. Ayrıca İYİ Parti'nin Efeler Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı.

Atay, Akşener'e kendisine duyduğu güvenden dolayı teşekkür etti.

İşte rozeti takma anı:

geb1brmxsaegrvd.jpg

Kürsüde Fatih Atay, "5 yıllık görev süresince çok önemli işlere imza attık. Arkadaşlarımla birlikte 752 öğrencinin eğitim gördüğü kreşi hayata geçirdik. Binlerce çocuğa her gün beslenme çantası veriyoruz. İnanın Türkiye'de isim hakkı bizde olan 15 kitap kafe açtık. Bizim kötülükle hiç bir işimiz olmaz. Bizim İYİ'likle işimiz olacaktır. Hepinizle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Atay, geçen yıl Eylül ayında CHP'den istifa etmişti. İstifa sonrası açıklama yapan Atay, Kılıçdaroğlu’nun Özlem Çerçioğlu’nu Aydın adayı olarak açıklamasını ve belediyeyi ziyaret etmemesini eleştirmişti.

geb2mytxeaac7jz.jpg

İlgili Haberler
Meral Akşener'den yaylım ateşi. Erdoğan ile görüşmesini açıkladı
İmamoğlu’ndan Akşener açıklaması
Erdoğan, Akşener ve Bahçeli ile telefonda görüştü
Erdoğan, Akşener ve Bahçeli ile telefonda görüştü
Meral Akşener Antalya programlarını erteledi
Meral Akşener Antalya programlarını erteledi
Son Haberler
Fenerbahçe'ye adım adım: Çağlar Söğüncü İstanbul'a bekleniyor Spor
Fenerbahçe'ye adım adım: Çağlar Söğüncü İstanbul'a bekleniyor
Kameralar önünde darbedilen gence ceza verdiler Gündem
Kameralar önünde darbedilen gence ceza verdiler
Ayaklarınıza sağlık verecek besinler ve yararları ortaya çıktı Sağlık
Ayaklarınıza sağlık verecek besinler ve yararları ortaya çıktı
Dul ve yetim aylığı 2024 ne kadar oldu? 2024 dul ve yetim maaşı ne kadar? Keşfet
Dul ve yetim aylığı 2024 ne kadar oldu? 2024 dul ve yetim maaşı ne kadar?
Celal Şengör "Kaçış yok" diyerek açıkladı Türkiye o ülke ile birleşecek Gündem
Celal Şengör "Kaçış yok" diyerek açıkladı Türkiye o ülke ile birleşecek
Antalyaspor Pendikspor maçındaki yayıncı kuruluş rezaleti. Bir gol oldu ama kimse göremedi. Eren Bozdaş yazdı Spor
Antalyaspor Pendikspor maçındaki yayıncı kuruluş rezaleti. Bir gol oldu ama kimse göremedi. Eren Bozdaş yazdı
Film karesi değil gerçek yaşam. Burası Gazze Dünya
Film karesi değil gerçek yaşam. Burası Gazze