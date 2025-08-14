CHP'li Başkan Yardımcısı'ndan bomba gibi ayrılık mesajı

ORDU / ALİ YAZAN

Ordu’nun Gürgentepe ilçesinde siyasi dengeleri sarsacak bir gelişme yaşandı. CHP’li Murat Öztürk, Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden alınmasının ardından sitem, kırgınlık ve hesaplaşma dolu bir açıklamayla CHP’den istifa etti.

Bir dönem Gürgentepe İlçe Belediye Başkanı Cemil Coşkun’un seçim meydanlarında “Başkan yardımcım olacak” diye ilan ettiği Murat Öztürk, sosyal medya hesabından o anlara ait videoyu da paylaşarak dikkat çeken bir çıkış yaptı.

“İNSAN SATMADIM, AMA İHANETİ GÖRDÜM!”

İstifa açıklamasında Öztürk, siyasi ayrılığını kişisel ilkeleri üzerinden temellendirdi. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hayatım boyunca, kendi çıkarlarım uğruna insan satmadım. Bencil olmadım. Bana taş atana el verdim. Kırdılar, canımı yaktılar ama yine de affettim. İçtiğim suyun, yediğim lokmanın, aldığım sevginin hakkını sonuna kadar verdim. Hiç kimseye başımı eğmedim, kimseyi yarı yolda bırakmadım.”

“İTİBAR SUİKASTINI UNUTMAYACAĞIM!”

Yaşadığı sürecin kendisinde derin bir hayal kırıklığı yarattığını belirten Öztürk:

“İnsanların yalanlarını, ihanetlerini gördüm, sustum. Korktuğumdan değil; onları rencide etmek istemediğim için… Vicdanımda cevabını bulamadığım, akıl dışı bir yaklaşımla şahsıma yapılan itibar suikastını asla unutmayacağım. Bunu ilçemin yüce gönüllü insanlarının vicdanına bırakıyorum.”

“Bu yönetimin sevabına da günahına da ortak olmak istemiyorum”

Öztürk, artık bu yönetim anlayışının bir parçası olmak istemediğini belirtti:

“Aidiyet hissetmediğim bu yönetimin sevabına da günahına da ortak olmamak için CHP üyeliğinden ayrılıyorum. Ben, hakkımın, emeğimin, alın terimin farkındayım ve helal etmeyeceğim.”

“Kazandım… İnsanlığımı kazandım”

Sözlerinin sonunda halkına olan sevgisini dile getiren Öztürk:

“Kaybettim mi? Aksine kazandım. İnsanlığımı kazandım. İlçemin güzel yürekli insanlarına hizmet etmekten daima gurur duydum, duymaya da devam edeceğim.”