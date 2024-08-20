CHP'li başkanın makam odası haczedildi

Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li başkanın makam odası haczedildi

CHP'li Antalya Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal'ın odası, ödenmeyen 100 milyon liralık borç sebebiyle haczedildi.

CHP'li Menderes Dal'ın yönettiği Antalya Döşemealtı Belediyesi'nin 70 milyon lira karşılığında hizmet aldığı firma, faiziyle 100 milyon liraya yaklaşan alacağını tahsil edemediğini iddia ederek icra dairesine başvurdu.

foto99.jpg

Başvuru sonrası ilgili icra dairesi, firmanın borcuna karşılık Döşemealtı Belediye Başkanlığı makamındaki eşyaların haczedilme talebini kabul etti.

foto98.jpg

Karar sonrası harekete geçen şirketin avukatları, icra memurları ve polis eşliğinde belediye binasına girerek Belediye Başkanı Menderes Dal'ın odasındaki makam koltuğu, masa, bilgisayar, koltuk grubu, televizyon, masaj koltuğu, dolap ve avizeleri kayıt altına aldı.

foto97.jpg

Kayıt altına alınan hacizli eşyalar nakliye firması tarafından paketleyerek kamyonla yediemin deposuna kaldırıldı.

foto95.jpg

foto96.jpg

İlgili Haberler
Otomobil almayı düşünenler dikkat. Otomatik vitesli en ucuz 10 suv model belli oldu
Öne Çıkanlar
NASA'dan yeni keşif. Saatte 1.6 milyon km hızla giden gizemli bir cisim bulundu
NASA'dan yeni keşif. Saatte 1.6 milyon km hızla giden gizemli bir cisim bulundu
Kiracılar ev sahiplerinden tazminat alabilecekler
Kiracılar ev sahiplerinden tazminat alabilecekler
Kira kontratında yeni dönem. Kiralar düşecek mi? Uzmanı açıkladı
Kira kontratında yeni dönem. Kiralar düşecek mi? Uzmanı açıkladı
Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış
Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
Son Haberler
İstanbul'un göbeğinde Filistinli iş insanına suikast düzenlemişlerdi. 3 zanlı Romanya'da yakalandı Gündem
İstanbul'un göbeğinde Filistinli iş insanına suikast düzenlemişlerdi. 3 zanlı Romanya'da yakalandı
Okan Buruk'un VAR isyanı: Gerekli ceza verilecek Spor
Okan Buruk'un VAR isyanı: Gerekli ceza verilecek
NASA'dan yeni keşif. Saatte 1.6 milyon km hızla giden gizemli bir cisim bulundu Teknoloji
NASA'dan yeni keşif. Saatte 1.6 milyon km hızla giden gizemli bir cisim bulundu
TÜRK-İŞ Ankara'da Türkiye'nin en büyük mitingini yapacak. Sendikalar 'geçinemiyoruz' diyerek sokağa çıktı Gündem
TÜRK-İŞ Ankara'da Türkiye'nin en büyük mitingini yapacak. Sendikalar 'geçinemiyoruz' diyerek sokağa çıktı
Muhammet Demir'in yeni takımı belli oldu Spor
Muhammet Demir'in yeni takımı belli oldu
Göztepe özür dilemeli. İzmirli gazeteci açıkladı Spor
Göztepe özür dilemeli. İzmirli gazeteci açıkladı
Reha Muhtar'ın 15 yaşındaki oğlu olayın nasıl olduğunu anlattı. Nefes alamayan babasına nasıl yardım ettiğini açıkladı Gündem
Reha Muhtar'ın 15 yaşındaki oğlu olayın nasıl olduğunu anlattı. Nefes alamayan babasına nasıl yardım ettiğini açıkladı