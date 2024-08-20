CHP'li başkanın makam odası haczedildi

CHP'li Menderes Dal'ın yönettiği Antalya Döşemealtı Belediyesi'nin 70 milyon lira karşılığında hizmet aldığı firma, faiziyle 100 milyon liraya yaklaşan alacağını tahsil edemediğini iddia ederek icra dairesine başvurdu.
Başvuru sonrası ilgili icra dairesi, firmanın borcuna karşılık Döşemealtı Belediye Başkanlığı makamındaki eşyaların haczedilme talebini kabul etti.
Karar sonrası harekete geçen şirketin avukatları, icra memurları ve polis eşliğinde belediye binasına girerek Belediye Başkanı Menderes Dal'ın odasındaki makam koltuğu, masa, bilgisayar, koltuk grubu, televizyon, masaj koltuğu, dolap ve avizeleri kayıt altına aldı.
Kayıt altına alınan hacizli eşyalar nakliye firması tarafından paketleyerek kamyonla yediemin deposuna kaldırıldı.
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