CHP'li başkanın rüşvetle suçlandığı kazı iznini AKP'li başkanın verdiği ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, 31 Mayıs tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik beşinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, aralarında beş Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı bulunan 47 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınanlar arasında, son yerel seçimde belediyeyi AKP'den devralan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe de yer alıyor. Bahçetepe hakkında, “bir şirketin belediyeden aldığı kazı izni karşılığında menfaat sağladığı” iddiasıyla adli işlem başlatıldı.

KAZI İZNİ AKP’Lİ MECLİSİN ONAYIYLA SEÇİM GECESİ ÇIKMIŞ

Halk TV’nin özel haberine göre Bahçetepe, ifadesinde, kazı izni sürecinin kendisi mazbatasını almadan, AKP’li belediye başkanı döneminde, seçim gecesi aceleyle gerçekleştirildiğine vurgu yaptı. Bahçetepe, “Bu başvuruyu eski Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta 01.04.2024 tarihinde, yani oylar tekrar sayılırken, ben daha mazbatamı almamışken alelacele Belediye Meclisi’ne havale etmiştir” dedi.

İDDİANIN KAYNAĞI: AZİZ İHSAN AKTAŞ’IN ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ

Soruşturmanın temelini, tutuklu şüpheli Aziz İhsan Aktaş’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade oluşturuyor. Aktaş, ortağı olduğu şirketin bir alışveriş merkezi ve akaryakıt istasyonu projesi için elektrik hattı çekme amacıyla kazı izni talebinde bulunduğunu, bu süreçte Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde işlem yaptırabilmek adına 300 bin doların Belediye Başkanı Bahçetepe’ye iletildiğini iddia etti:

• “Baki de bu talebi Seza Büyükçulha’ya iletmiştir. Büyükçulha, Dölekli ile görüşerek kazı izninin verilebilmesi için Bahçetepe’nin 300 bin dolar para istediğini belirtmiştir… Bu para Özer Ayık tarafından bizzat Hakan Bahçetepe’ye teslim edilmiştir.”

Aktaş, paranın Gürkan Dölekli aracılığıyla Özer Ayık’a ulaştırıldığını ve ardından Bahçetepe’ye teslim edildiğini öne sürdü. Aktaş, GSM baz kayıtlarının bu iddiayı desteklediğini belirtti.

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BAHÇETEPE: MAZBATAMI ALMADAN MECLİSE HAVALE EDİLMİŞ BİR KONUDUR

Soruşturma kapsamında ifade veren Hakan Bahçetepe, iddiaların kendi yetki alanı dışında bir süreçte gerçekleştiğini ifade etti. Gaziosmanpaşa’da Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçimi kazandığının belli olduğu dönemde, AKP’lilerin itiraz ettiği sırada, iznin seçim gecesi belediye meclisine sevk edildiğini ve bu kararın AKP’li eski Başkan Hasan Tahsin Usta tarafından alındığını vurguladı. Bahçetepe, belediye meclisi ve komisyonlarda AKP’lilerin çoğunlukta olduğunu da belirtti:

• “Ben Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı mazbatamı 5 Nisan 2024 tarihinde aldım. Eski Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 01.04.2024 tarihinde yani oylar tekrar sayılırken, ben daha mazbatamı almamışken, bu konuyu Belediye Meclisi’ne havale etmiştir.”

Bahçetepe, kendisine yöneltilen suçlamalara karşı, kararın meclisten oy birliğiyle geçtiğini ve meclis çoğunluğunun AKP'de olduğunu şu sözlerle ifade etti:

• “İmar komisyonunda 3 AK Partili, 2 CHP’li üye; hukuk komisyonunda 3 AK Partili, 2 CHP’li üye; meclisin genelinde ise 21 AK Parti ve MHP, 16 CHP meclis üyesi vardır. Bu gündem, meclisten oy birliği ile geçmiş ve toplantıyı AK Partili bir meclis üyesi yönetmiştir. Benim bu konuyla ilgili bilgim ve ilgim bu kadardır.”

Bahçetepe, iddialarda adı geçen Aziz İhsan Aktaş, Gürkan Dölekli ve Seza Büyükçulha’yı tanımadığını, herhangi bir menfaat sağlama durumunun olmadığını kesin bir şekilde dile getirdi:

• “Kesinlikle bir para talebim veya para alışverişim olması durumu mümkün değildir. Bu iddiayı tarafıma yapılmış hakaret sayarım.”

HTS KAYITLARI: İZİNDEN ALTI AY SONRA GÖRÜŞME İDDİASI

İddiaların bir diğer dayanağı, Özer Ayık ile Bahçetepe’nin baz istasyonu verileri. Ancak Bahçetepe, bu verilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Adı geçen şahısları tanımadığını, yalnızca Baki Aydöner’i partisinden tanıdığını ve Özer Ayık’ı sadece hayırlı olsun ziyareti sırasında kalabalık arasında görmüş olabileceğini söyledi:

• “HTS kayıtlarında Özer Ayık ile ortak bazlarımın gerçeği yansıtmadığını, belediye binası dışında 0 metre mesafe ile baz vermemiz mümkün değildir. Bahse konu kayıtlara anlam verememekle birlikte kesinlikle itiraz ediyorum.”

• “İşlem haziran ayında meclisten oy birliği ile geçmişse, işlem tarihinden aylar sonra sözde menfaat sağlamam hayatın olağan akışına aykırıdır.”

AVUKATLAR NE DİYOR?

Avukat Hasan Şahin, Bahçetepe’nin izni verme yetkisinin olmadığını ve yetkinin mecliste, çoğunluğun da AKP'de olduğunu vurguladı:

• “Müvekkil Sayın Hakan Bahçetepe, sabit ikametgâh sahibidir. Adli sicili temizdir. İfadeye çağrılmak yerine sabah operasyonu ile gözaltına alınması vicdanları yaralamıştır.”

• “İlgili tahsis kararı, Sayın Başkan’ın mazbatasını almadan önce AK Parti tarafından meclise sunulmuş ve başkanın bulunmadığı bir oturumda AK Partili üyelerin oybirliği ile kabul edilmiştir.”

• “Yetki, Belediye Meclisindedir. Belediye Başkanı bu konuda yalnızca idari yönlendirme yapabilir. Yargıtay içtihatlarına göre, yetkisi olmayan bir kişinin bu tür bir suçu işlemesi mümkün değildir.”

• “HTS kayıtları, Ceza Genel Kurulu ve Yargıtay kararlarında da ifade edildiği üzere, tek başına hüküm için yeterli kabul edilmez.”

Avukat Yusuf Ergüven, Mansur Yavaş’ın da gündeme getirdiği atfı cürüme işaret ederek, etkin pişmanlık ifadelerinin tek başına delil olamayacağını belirtti:

• “Etkin pişmanlık ifadesi tanık beyanı değildir. Bu beyanın hükme esas alınması mümkün değildir.”

• “Aracın sahibi olduğunu iddia eden kişi, teslim veya iade sürecine dair herhangi bir belge sunmamıştır. Polnet kayıtları, aracın farklı kişilerce kamusal faaliyetlerde kullanıldığını ortaya koymaktadır.”

• “İddia edilen para alışverişinin, iddia edilen kazı izni işleminden 6 ay sonra gerçekleştiği öne sürülmektedir. Bu da hayatın olağan akışına açıkça aykırıdır.”

Avukat Okan Kazım Yalçın:

• “Şüpheli Aziz İhsan Aktaş’ın beyanı, tamamen duyuma dayalıdır. Müvekkilim Özer Ayık’ı yalnızca belediyeye yaptığı hayırlı olsun ziyareti dolayısıyla tanımaktadır.”

• “Kazı izni talebi, müvekkilim göreve başlamadan önce AK Parti yönetimindeki belediye tarafından reddedilmiş; daha sonra oyların yeniden sayımı sürecinde alelacele meclise havale edilmiştir.”

• “Belediye meclisinde AK Parti-MHP çoğunluğu vardır. Sayın Başkan meclis toplantısına katılmamıştır. Karar oy birliği ile alınmıştır.”

• “HTS kayıtları, yalnızca aynı baz istasyonunda sinyal alınmasını gösterir. Bu durumun aynı mekânda bulunulduğunu kanıtlamadığı Yargıtay kararları ile sabittir.”

BELEDİYE’NİN AKP’YE GEÇME İHTİMALİ VAR

Bahçetepe hakkında yürütülen soruşturma, hukuki boyutunun yanı sıra siyasi sonuçlarıyla da dikkat çekiyor. Yerel seçimde AKP'nin kaybettiği belediyede, meclis çoğunluğu hâlâ AKP'de bulunuyor. Eğer süreç sonunda görevden alma kararı çıkarsa, yönetim fiilen yeniden AKP'ye geçebilir. Avukat Hasan Şahin, bu konuya ifadelerinde dikkat çekti:

• “Müvekkilim yetkisi olmayan ve etki edemeyeceği bir konuda ve hatta AKP’nin yetkili olduğu bir konuda nasıl rüşvet yiyecektir? Bu hangi aklın ürünüdür? AK Parti eski belediye başkanı Hasan Tahsin Usta’nın ve ekibinin derhal ifadesinin alınması gerekmektedir. Son olarak tutuklama istisnai bir müessesedir ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Anayasa Mahkemesi kararları gereği başvurulacak son çaredir. Tutuklamanın anahtar kelimesi ölçüdür. Eğer müvekkilim Hakan Bahçetepe tutuklanırsa, Gaziosmanpaşa halkının iradesi yok sayılacak ve mecliste çoğunluk AK Parti’de olduğu için belediye el değiştirecektir. Öyleyse az evvel bahsettiğim ölçü aşılmış olacaktır.”

ZAMAN ÇİZELGESİ

Şubat 2024: Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ, Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne kazı izni başvurusunda bulundu.

27 Şubat 2024: Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, ilk talebi uygun bulmayarak reddetti.

27 Mart 2024: Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ yeniden başvuru yaptı.

31 Mart 2024: Yerel seçimler yapıldı.

1 Nisan 2024: Oylar yeniden sayılırken AKP'li eski Başkan Hasan Tahsin Usta, başvuruyu meclise havale etti.

2 Nisan 2024: Bahçetepe, mazbatasını almadan önce belediyeye giderek uyarılarda bulundu.

5 Nisan 2024: Hakan Bahçetepe mazbatasını aldı.

4 Haziran 2024: Başvuru, AKP'lilerin çoğunlukta olduğu komisyonlardan geçti.

6 Haziran 2024: Talep, meclisten AKP'li üyelerin oylarıyla oy birliğiyle geçti. Oturumu AKP'li bir vekil yönetti.

Mayıs 2025: Bahçetepe hakkında soruşturma başlatıldı.