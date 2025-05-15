CHP'li başkanvekili 'yargı önünde hesap verecekler' diyerek açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li başkanvekili 'yargı önünde hesap verecekler' diyerek açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Ekrem İmamoğlu için anayasal hakları çerçevesinde Kadıköy'de katıldıkları etkinlikte gözaltına alınarak hukuksuzca tutuklanan üniversite öğrencilerimiz Esila Ayık, Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe hakkında haftalar sonra tahliye kararı çıktı. Gençlerimizin vaktinden, geleceklerinden çalanlar, sopa olarak kullandıkları yargı önünde hesap verecekler" dedi.

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için 8 Nisan tarihinde Kadıköy'de gerçekleştirilen "Gençlik Dayanışma Konseri" sırasında "Diktatör Erdoğan" yazılı dövizi taşıdıkları için “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan üniversite öğrencileri Esila Ayık, Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe hakkında tahliye kararı verildi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, konuya ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu için Anayasal hakları çerçevesinde Kadıköy'de katıldıkları etkinlikte gözaltına alınarak hukuksuzca tutuklanan üniversite öğrencilerimiz Esila Ayık, Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe hakkında haftalar sonra tahliye kararı çıktı. Gençlerimizin vaktinden, geleceklerinden çalanlar, sopa olarak kullandıkları yargı önünde hesap verecekler."

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